Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 2 вересня у форматі відеоконференції. Росіяни ж почали переконувати, що прийшов час відновити поїздки до Мінська. Їхня мотивація зрозуміла – треба посилити авторитет Лукашенка. Проте наші делегати відмовились.

Про те, як пройшло засідання Тристоронньої контактної групи і чого вдалося досягти – в ефірі 24 каналу розповів учасник групи Денис Казанський.

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Як пройшло засідання ТКГ

Ситуація зайшла у глухий кут, якщо говорити про ту групу, де я беру участь – а це політична підгрупа. Як і минулого разу, зараз теж був повний блок з боку Росії та представників,

– зазначив Казанський.

За його словами, російські представники казали, що не будуть далі взагалі обговорювати моменти, пов'язані з інтеграцією, мовляв, їм не подобається постанова Верховної Ради про місцеві вибори і вони вимагаються її скасувати. Тобто, все, що вони говорять – це пластинка, яка "заїла", запевнив Казанський.

Довідка. Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на попередньому засіданні групи Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року – аби вони проводилися також на території ОРДЛО.



Кравчук попросив голову Ради розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам.

Про блокування перемовин

"Те, що відбувається на ТКГ – намагання зірвати зустрічі, щоб туди не їздив Козак. Це лише моє припущення. Він раніше писав листа, що не хоче брати там участі. Це був фактично демарш. Чомусь він зайняв таку дивну позицію. Але Росія повністю не відмовилась від цих зустрічей", – підсумував Козак.

Повний коментар Казанського: дивіться відео 24 каналу