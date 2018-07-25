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Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з забороненої зброї, проте обійшлося без втрат

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Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

Протягом 24 липня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні сили 33 рази обстріляли позиції українських військових. При цьому проросійські бойовики 3 рази відкрили вогонь із забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що за минулу добу жоден українських військовий не загинув та не зазнав поранення. Щодо сил окупантів, то за даними української розвідки, було поранено 1 проросійського бойовика.

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В Об’єднаних силах уточнили, що російські окупаційні сили прицільно обстріляли українських захисників Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного.

При цьому поблизу Водяного проросійські бойовики відкривали вогонь з міномета калібром 120 міліметрів, оборонців Новотроїцького окупанти обстріляли з артилерійських систем калібром 122 міліметри, а в сторону Лебединського летіли 122-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові та 82-міліметрові міни.

З початку доби 25 липня бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Луганського та Південного.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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