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      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики застосували заборонену зброю, проте зазнали втрат

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      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали втрат
      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали втрат / Ілюстративне фото

      Протягом четверга, 10 січня, російські окупаційні сили тричі порушили режим припинення вогню на окупованому Донбасі. При цьому один з обстрілів проросійські бойовики вели із забороненої мінськими угодами зброї.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український військовослужбовець. Водночас, за даними української розвідки, було ліквідовано 1 проросійського бойовика та ще двох – поранено.

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      У штабі ООС уточнили, що російські окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметр та великокаліберних кулеметів по позиціях українських бійців у районі Жовтого на Луганському напрямку. Окрім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї проросійські бойовики стріляли по силах ООС у районі Водяного та Павлополя на Маріупольському напрямку.

      У відповідь на провокації підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

      З початку доби п’ятниці, 11 січня, ворожих обстрілів не зафіксовано.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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