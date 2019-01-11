Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики застосували заборонену зброю, проте зазнали втрат

Протягом четверга, 10 січня, російські окупаційні сили тричі порушили режим припинення вогню на окупованому Донбасі. При цьому один з обстрілів проросійські бойовики вели із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український військовослужбовець. Водночас, за даними української розвідки, було ліквідовано 1 проросійського бойовика та ще двох – поранено.

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У штабі ООС уточнили, що російські окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметр та великокаліберних кулеметів по позиціях українських бійців у районі Жовтого на Луганському напрямку. Окрім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї проросійські бойовики стріляли по силах ООС у районі Водяного та Павлополя на Маріупольському напрямку.

У відповідь на провокації підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

З початку доби п’ятниці, 11 січня, ворожих обстрілів не зафіксовано.