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      Ситуація на Донбасі: українські військові та бойовики зазнали втрат

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      Бойовики стріляють на Донбасі з забороненого мінськими угодами озброєння
      Бойовики стріляють на Донбасі з забороненого мінськими угодами озброєння / dt.ua (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики 11 липня 24 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 – зазнали поранень. Водночас було ліквідовано 3 бойовиків та поранено – 4.

      Під час обстрілів російські окупаційні сили 11 разів застосовували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також гатили з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Поблизу Тарамчука російські окупаційні сили вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем;
      • біля Широкиного – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • на околицях Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • у районі Пищевика – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поряд із Гнутовим – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
      • на околицях Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 міліметри;
      • в районі Лебединського – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • поряд із Березовим– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Новолуганського – з артилерійської системи калібру 122 міліметри, міномета калібру 120 міліметрів та автоматичного гранатомета;
      • біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • в районі Світлодарська – з міномета калібру 120 міліметрів та гранатометів різних систем.

      На кожен обстріл українські військові дали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським угодам.

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      Від початку 12 липня окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      • біля Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета;
      • поблизу Новотроїцького – з міномета калібру 82 міліметри;
      • в околицях Водяного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
      • неподалік від Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;
      • в околицях Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета.

       

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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