Ситуація на Донбасі: українські військові та бойовики зазнали втрат
Проросійські бойовики 11 липня 24 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 – зазнали поранень. Водночас було ліквідовано 3 бойовиків та поранено – 4.
Під час обстрілів російські окупаційні сили 11 разів застосовували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також гатили з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Поблизу Тарамчука російські окупаційні сили вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем;
- біля Широкиного – зі стрілецької зброї;
- неподалік від Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
- на околицях Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- у районі Пищевика – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд із Гнутовим – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- на околицях Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 міліметри;
- в районі Лебединського – зі стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- поряд із Березовим– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – з артилерійської системи калібру 122 міліметри, міномета калібру 120 міліметрів та автоматичного гранатомета;
- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік від Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі Світлодарська – з міномета калібру 120 міліметрів та гранатометів різних систем.
На кожен обстріл українські військові дали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським угодам.
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Від початку 12 липня окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- біля Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Новотроїцького – з міномета калібру 82 міліметри;
- в околицях Водяного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік від Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;
- в околицях Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета.
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