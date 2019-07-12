Ситуація на Донбасі: українські військові та бойовики зазнали втрат

Проросійські бойовики 11 липня 24 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 – зазнали поранень. Водночас було ліквідовано 3 бойовиків та поранено – 4.

Під час обстрілів російські окупаційні сили 11 разів застосовували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також гатили з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

Поблизу Тарамчука російські окупаційні сили вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем;

російські окупаційні сили вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем; біля Широкиного – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік від Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;

– з мінометів калібру 120 та 82 міліметри; на околицях Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі Пищевика – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 120 міліметрів, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд із Гнутовим – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; на околицях Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 міліметри;

– з артилерійської системи калібру 122 міліметри; в районі Лебединського – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поряд із Березовим – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського – з артилерійської системи калібру 122 міліметри, міномета калібру 120 міліметрів та автоматичного гранатомета;

– з артилерійської системи калібру 122 міліметри, міномета калібру 120 міліметрів та автоматичного гранатомета; біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік від Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі Світлодарська – з міномета калібру 120 міліметрів та гранатометів різних систем.

На кожен обстріл українські військові дали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським угодам.

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Від початку 12 липня окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: