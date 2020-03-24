Ситуація з масками та засобами захисту в Києві: коментар Кличка

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація з масками у столиці є катастрофічною. Але міська влада все контролює, і найближчим часом кількість масок тут зросте.

Про це він повідомив під час брифінгу. Кличко зауважив, що у столиці можна спостерігати дійсно складну ситуацію та великий ажіотаж. Він нагадав, що київській міській владі належать лише аптеки комунального підприємства "Фармація".

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Всі медикаменти та засоби захисту, що ми отримуємо, централізовано розподіляємо в наші аптеки. Зрозуміло, що через шалений ажіотаж усе це швидко скуповують,

– зазначив чиновник.

Мер Києва наголосив, що медичні маски та засоби захисту столична влада передусім відправляє до медичних закладів і лікарям. І це критично необхідно.

"Ми робимо в цій ситуації все, що в наших силах. Тести, маски, захисні костюми, медобладнання – все це ми закуповуємо самі, закуповуємо з бюджету столиці. Складно, але крок за кроком зростає і кількість масок, і дезінфекторів. Ми цей процес контролюємо. Найближчим днями їхня кількість ще збільшиться", – запевнив київський міський голова.

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Коментар Кличка щодо наявності масок у Києві: відео

Ситуація з коронавірусом у Києві: коротко

Станом на ранок 24 березня у Києві виявили 29 випадків зараження коронавірусом.

Через поширення інфекції спершу в місті запровадили карантин, а потім – надзвичайну ситуацію.

Сьогодні громадським транспортом у Києві можуть користуватися лише рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають спеціальні перепустки . Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту.

рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають . Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту. Також у Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях . Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу.

. Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу. Крім того, у магазинах і аптеках ввели обмеження: на кожні 10 квадратних метрів у приміщенні повинна перебувати лише одна людина . Потрапити сюди можна лише в масках.

у приміщенні повинна перебувати лише . Потрапити сюди можна лише в масках. 23 березня в місті на карантин через пандемію коронавірусу закрили інтернати. Вони є закритими на вхід і вихід.



Які додаткові обмеження діють у Києві / Інфографіка 24 каналу