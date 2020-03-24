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      Ситуація з масками та засобами захисту в Києві: коментар Кличка

      - Читать новость на русском
      Віталій Кличко / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація з масками у столиці є катастрофічною. Але міська влада все контролює, і найближчим часом кількість масок тут зросте.

      Про це він повідомив під час брифінгу. Кличко зауважив, що у столиці можна спостерігати дійсно складну ситуацію та великий ажіотаж. Він нагадав, що київській міській владі належать лише аптеки комунального підприємства "Фармація".

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      Всі медикаменти та засоби захисту, що ми отримуємо, централізовано розподіляємо в наші аптеки. Зрозуміло, що через шалений ажіотаж усе це швидко скуповують,
      – зазначив чиновник.

      Мер Києва наголосив, що медичні маски та засоби захисту столична влада передусім відправляє до медичних закладів і лікарям. І це критично необхідно.

      "Ми робимо в цій ситуації все, що в наших силах. Тести, маски, захисні костюми, медобладнання – все це ми закуповуємо самі, закуповуємо з бюджету столиці. Складно, але крок за кроком зростає і кількість масок, і дезінфекторів. Ми цей процес контролюємо. Найближчим днями їхня кількість ще збільшиться", – запевнив київський міський голова.

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      Коментар Кличка щодо наявності масок у Києві: відео

      Ситуація з коронавірусом у Києві: коротко

      • Станом на ранок 24 березня у Києві виявили 29 випадків зараження коронавірусом. 
      • Через поширення інфекції спершу в місті запровадили карантин, а потім – надзвичайну ситуацію. 
      • Сьогодні громадським транспортом у Києві можуть користуватися лише рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають спеціальні перепустки. Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту.
      • Також у Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу.
      • Крім того,  у магазинах і аптеках ввели обмеження: на кожні 10 квадратних метрів у приміщенні повинна перебувати лише одна людина. Потрапити сюди можна лише в масках. 
      • 23 березня в місті на карантин через пандемію коронавірусу закрили інтернати. Вони є закритими на вхід і вихід.

      Які додаткові обмеження діють у Києві інфографіка 24 канал
      Які додаткові обмеження діють у Києві / Інфографіка 24 каналу

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Києва Віталій Кличко
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