Ситуація у 155 бригаді ганебна, але неоднозначна, – членкиня комітету Ради з нацбезпеки

Соломія Бобровська заявила, що ситуація зі 155 окремою механізованою бригадою "Анна Київська" не була такою однозначною. Вона зазначила, що проблеми з укомплектуванням та самовільним залишенням служби військовими не є унікальними для цієї бригади.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на членкиню парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардепку від фракції "Голос" Соломію Бобровську в коментарі Суспільному. Вона поділилася, що багатьох бійців 155 бригади було переведено в інші роди і види сил.

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Як у комітеті нацбезпеки прокоментували ситуацію зі 155 бригадою

Бобровська заявила, що ситуація з 155 ОМБР "Анна Київська" не була такою однозначною, як її описав раніше журналіст Юрій Бутусов.

Вона є неприємна, вона є ганебна. Але така ситуація стосується більшості бригад. Ці бригади, резерви, які сформувалися, вони на перших місяцях свого формування одразу ж ставали донорами для бойових бригад. Хочемо нагадати, що наша мобілізація вона має на меті поповнення бригад, які виконують сьогодні свої бойові завдання на фронті. Відповідно, коли ми готуємо бригаду, це не та історія, коли призвали тисячі людей, і їх ніхто не чіпає. Ні. Дуже часто їх забирають та відправляють в інші бригади,

– заявила нардепка.

За її словами, схожа ситуація була і зі 155 бригадою, оскільки перед відправкою на навчання у Францію командування попереджало, що військові не були готові до цієї поїздки.

"І було прохання відтермінувати ці виїзди, щоб доукомплектувати та підібрати людей. Часом коли підбираєте людей за місяць до виїзду й у вас просто немає фізичних можливостей тих, які відповідали б всім стандартам. Я б не винила просто когось. Вина людей на місцях лише у тому, що можливо треба було частіше, голосніше про це говорити, але армія це трохи інша історія ніж бізнес, і цивільний підхід до вирішення проблем. Це стосується абсолютно всіх бригад. А 155 бригада оголила певні моменти всіх нових з'єднань резерву", – зазначила Бобровська.

На засідання комітету будуть запрошені усі сторони цієї ситуації

В коментарі "Радіо Свобода" Бобровська заявила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки запросить на своє засідання всі сторони у справі 155 бригади. Також вона зазначила, що днями в профільному комітеті відбулася нарада щодо випадків самовільного залишення частин військовими.

Тримаємо руку на пульсі, я попросила голову комітету порушити це питання. Я також мала розмову з командувачем ОК "Захід" окремо. І вчора у нас була нарада з приводу СЗЧ, що зайняло весь день, фактично, це обговорення. На найближче засідання ми хочемо запросити сторони цієї історії, і послухати, для того, щоб ухвалити рішення або порекомендувати,

– розповіла нардепка.

За її словами, розслідування випадків СЗЧ зараз проводять кілька структур, зокрема ОК "Захід" та Міноборони. Бобровська також додала, що значну кількість військових зі 155 бригади було наказано перевести до інших вмдів сил та родів військ.