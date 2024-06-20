До справи долучилася поліція. Не залишився осторонь і Комітет з питань свободи слова. 24 Канал зібрав найголовніші подробиці скандалу.

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З чого почався скандал

18 червня Анна Калюжна відреагувала на пост журналістки Яніни Соколової, у якому та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення для 3-ї ОШБр на межу Харківської та Луганської областей.

Калюжна написала, що "в нас на всій лінії фронту ЗСУ стримують наступи переважаючих сил противника", а 3 ОШБр "командує політик". Також вона звинуватила "політиків" та "їхніх медійних друзів" і блогерів у маніпуляції на темі війни, уточнивши, що має на увазі зокрема й Соколову. Журналістка також заявила, що її допис не стосується рядових воїнів 3 ОШБр і командирів середньої ланки, які "виконують свою роботу самовіддано" і заслуговують на вдячність та підтримку.

Після допису журналістки командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук опублікував пост, у якому назвав цілу низку українських журналістів "ганьбою української нації" і звинуватив їх у тому, що вони "знецінили подвиг Третьої Штурмової" і його батальйону, який забезпечував відхід українських військ". Він також опублікував скриншоти фейсбук-сторінок журналістів, які прокоментували чи лайкнули пост Калюжної.

Згодом Калюжна заявила, що після допису Дмитра Кухарчука їй почали надходити погрози. Анна Калюжна показала їх у своєму фейсбуці, додавши, що отримала вночі десятки дзвінків впродовж кількох годин з різних номерів і ще один дзвінок з погрозою зґвалтування, зокрема на адресу її батьків.

Скриншоти з погрозами, які показала Анна Калюжна:

"Мені погрожують вбивством, а моїх батьків погрожують зґвалтувати на моїх очах", — написала вона.

Також вона продемонструвала свою переписку з самим Кухарчуком:

Кухарчук заперечує звинувачення

Кухарчук пізніше написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також він назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади".

Моя бригада тримає складну ділянку фронту. Стійко утримує смугу, попри цілодобові штурми і співвідношення двох дивізій проти однієї бригади! 3 ОШБр не просить виходу. Але тверезо оцінює ситуацію і вважає, що додаткові резерви будуть незайвими, якщо ми хочемо не допустити захоплення росіянами Борової і подальшого їх просування,

– сказав комбат.

Варто зауважити, що інші журналісти, яких Кухарчук згадував у своєму дописі, повідомили "Детектор медіа", що жодних погроз не отримували.

Поліція відкрила 2 справи

Калюжна повідомила, що ідентифікувала авторів погроз і передасть дані правоохоронцям. Журналістам Суспільне вона розповіла, що поліція прийняла її заву і кваліфікувала за двома статтями:

"перешкоджання діяльності журналіста", "погрози близьким журналіста".

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин теж відреагував, заявивши, що журналістів "не дозволено нікому".

Тиск на журналістів не дозволено нікому, незалежно від того чи носять вони "піксель", піджак, або будь-який інший вид одягу. Наскільки мені відомо, Анна подала заяву до правоохоронних органів, і ми як комітет будемо відстежувати, як вона буде рухатись далі. Ми на контакті, тому сподіваюсь, що правоохоронці спрацюють оперативно і не допустять безкарного тиску на журналістів,

– сказав він.

Він також зауважив, що заяви Кухарчука в бік Калюжної – не позиція 3-ї штурмової бригади, а позиція окремого представника цього підрозділу, тому треба "чітко розділяти" цю думку.

Дружина командира 3 ОШБр вважає це медіаатакою

Журналістка Тетяна Даниленко та дружина командира 3-ї штурмової бригади, екснардепа і лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького заявила, що проти 3 ОШБр "розпочалася медіаатака".

Вона також висловила жаль, що допис Калюжної вподобали журналісти й активісти.