К делу присоединилась полиция. Не остался в стороне и Комитет по вопросам свободы слова. 24 Канал собрал самые главные подробности скандала.

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С чего начался скандал

18 июня Анна Калюжная отреагировала на пост журналистки Янины Соколовой, в котором та призвала Генштаб ВСУ срочно прислать подкрепление для 3-й ОШБр на границу Харьковской и Луганской областей.

Калюжная написала, что "у нас на всей линии фронта ВСУ сдерживают наступления превосходящих сил противника", а 3 ОШБр "командует политик". Также она обвинила "политиков" и "их медийных друзей" и блогеров в манипуляции на теме войны, уточнив, что имеет в виду в том числе и Соколову. Журналистка также заявила, что ее сообщение не касается рядовых воинов 3 ОШБр и командиров среднего звена, которые "выполняют свою работу самоотверженно" и заслуживают благодарности и поддержки.

После сообщения журналистки командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук опубликовал пост, в котором назвал целый ряд украинских журналистов "позором украинской нации" и обвинил их в том, что они "обесценили подвиг Третьей Штурмовой" и его батальона, который обеспечивал отход украинских войск". Он также опубликовал скриншоты фейсбук-страниц журналистов, которые прокомментировали или лайкнули пост Калюжной.

Впоследствии Калюжная заявила, что после сообщения Дмитрия Кухарчука ей начали поступать угрозы. Анна Калюжная показала их в своем фейсбуке, добавив, что получила ночью десятки звонков в течение нескольких часов с разных номеров и еще один звонок с угрозой изнасилования, в частности в адрес ее родителей.

Скриншоты с угрозами, которые показала Анна Калюжная:

"Мне угрожают убийством, а моих родителей угрожают изнасиловать на моих глазах", - написала она.

Также она продемонстрировала свою переписку с самим Кухарчуком:

Кухарчук отрицает обвинения

Кухарчук позже написал, что не угрожал журналистке и "это видно из переписки, которую она выложила". Также он назвал сообщение Калюжной "заказухой против бригады".

Моя бригада держит сложный участок фронта. Стойко удерживает полосу, несмотря на круглосуточные штурмы и соотношение двух дивизий против одной бригады! 3 ОШБр не просит выхода. Но трезво оценивает ситуацию и считает, что дополнительные резервы будут нелишними, если мы хотим не допустить захвата россиянами Боровой и дальнейшего их продвижения,

– сказал комбат.

Стоит заметить, что другие журналисты, которых Кухарчук упоминал в своей заметке, сообщили "Детектор медиа", что никаких угроз не получали.

Полиция открыла 2 дела

Калюжная сообщила, что идентифицировала авторов угроз и передаст данные правоохранителям. Журналистам Суспільне она рассказала, что полиция приняла ее заявление и квалифицировала по двум статьям:

"препятствование деятельности журналиста", "угрозы близким журналиста".

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин тоже отреагировал, заявив, что журналистов "не позволено никому".

Давление на журналистов не позволено никому, независимо от того носят ли они "пиксель", пиджак, или любой другой вид одежды. Насколько мне известно, Анна подала заявление в правоохранительные органы, и мы как комитет будем отслеживать, как она будет двигаться дальше. Мы на контакте, поэтому надеюсь, что правоохранители сработают оперативно и не допустят безнаказанного давления на журналистов,

– сказал он.

Он также отметил, что заявления Кухарчука в сторону Калюжной – не позиция 3-й штурмовой бригады, а позиция отдельного представителя этого подразделения, поэтому надо "четко разделять" это мнение.

Жена командира 3 ОШБр считает это медиаатакой

Журналистка Татьяна Даниленко и жена командира 3-й штурмовой бригады, экс-нардепа и лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого заявила, что против 3 ОШБр "началась медиаатака".

Она также выразила сожаление, что сообщение Калюжной понравилось журналистам и активистам.