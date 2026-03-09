"Госпітальєрів" звинуватили у фінансових зловживаннях: у Верховній Раді зробили заяву
- Комітет Верховної Ради засудив звинувачення "Госпітальєрів" у фінансових зловживаннях без об'єктивного розслідування.
- Засновниця батальйону анонсувала звіт, який має відповісти на питання.
Днями медичний батальйон "Госпітальєри" звинуватили у фінансових зловживаннях. У Верховній Раді 9 березня зробили заяву щодо цього.
Там зазначили, що такі "тяжкі звинувачення" волонтерів є неприпустимим без об'єктивного розслідування і оприлюднення позиції керівництва батальйону. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Що кажуть у Верховній Раді про скандал з "Госпітальєрами"?
У Комітеті заявили, що подібні публічні звинувачення не мають дискредитувати волонтерський рух у цілому.
Там зазначили, що "Госпітальєри" працюють з 2014 року і уже врятували тисячі поранених на фронті військових.
У заяві пояснюється, що оприлюднення звітності може затримуватися через труднощі з підготовкою фінансових даних підрозділів, які працюють на передовій.
Наша колега та засновниця медичного батальйону Яна Зінкевич уже анонсувала звіт щодо діяльності "Госпітальєрів", у якому будуть надані відповіді на всі питання, що виникли в інформаційному просторі. Лише після фахового аналізу звіту можливі висновки щодо самої ситуації,
– повідомили у Верховній Раді.
Там також попросили оприлюднювати будь-які звинувачення лише за наявності неспростовних фактів, встановлених у межах офіційного розслідування.
"Закликаємо представників медіа та громадськості дотримуватися принципів журналістської етики та презумпції невинуватості, аби уникнути необґрунтованої дискредитації волонтерської спільноти до встановлення істини", – додали у заяві.
До слова, "Госпітальєри" потрапляють у подібний скандал уже не вперше. У 2024 році ексучасницю батальйону Анну Скольбушевську підозрювали у привласненні пожертв для військових. Гроші могли використовуватися на особисті потреби: азартні ігри, подорожі та інші розваги.
Тоді у батальйоні запевнили, що Скольбушевська на момент цих зборів уже не працювала у фонді.
Деталі останнього скандалу
7 березня медичний батальйон "Госпітальєри" у мережі запідозрили у непрозорому використанні донатів. Волонтери нібито знімали гроші з благодійних зборів без публічної звітності.
Стверджується, що кошти з рахунків благодійного фонду батальйону та засновниці та командирки підрозділу Яні Зінкевич. З них нібито регулярно знімали гроші, а іноді – по декілька разів на день, як тільки там назбирувалися десятки тисяч гривень.
А ще з сайту "Госпітальєрів" зникли адреси криптогаманців, через які теж збирали пожертви. Кажуть, звідти могли вивести приблизно 210 тисяч доларів.
Після цих звинувачень командирка батальйону Яна Зінкевич повідомила, що триває робота над підготовкою зведеного фінансового звіту. За її словами, затримки з оприлюдненням деяких звітів могли статися через значне операційне навантаження та складну логістику роботи підрозділу.