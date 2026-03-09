Укр Рус
9 березня, 16:49
"Госпітальєрів" звинуватили у фінансових зловживаннях: у Верховній Раді зробили заяву

Софія Рожик
Основні тези
  • Комітет Верховної Ради засудив звинувачення "Госпітальєрів" у фінансових зловживаннях без об'єктивного розслідування.
  • Засновниця батальйону анонсувала звіт, який має відповісти на питання.

Днями медичний батальйон "Госпітальєри" звинуватили у фінансових зловживаннях. У Верховній Раді 9 березня зробили заяву щодо цього.

Там зазначили, що такі "тяжкі звинувачення" волонтерів є неприпустимим без об'єктивного розслідування і оприлюднення позиції керівництва батальйону. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Що кажуть у Верховній Раді про скандал з "Госпітальєрами"?

У Комітеті заявили, що подібні публічні звинувачення не мають дискредитувати волонтерський рух у цілому.

Там зазначили, що "Госпітальєри" працюють з 2014 року і уже врятували тисячі поранених на фронті військових. 

У заяві пояснюється, що оприлюднення звітності може затримуватися через труднощі з підготовкою фінансових даних підрозділів, які працюють на передовій.

Наша колега та засновниця медичного батальйону Яна Зінкевич уже анонсувала звіт щодо діяльності "Госпітальєрів", у якому будуть надані відповіді на всі питання, що виникли в інформаційному просторі. Лише після фахового аналізу звіту можливі висновки щодо самої ситуації,
– повідомили у Верховній Раді.

Там також попросили оприлюднювати будь-які звинувачення лише за наявності неспростовних фактів, встановлених у межах офіційного розслідування. 

"Закликаємо представників медіа та громадськості дотримуватися принципів журналістської етики та презумпції невинуватості, аби уникнути необґрунтованої дискредитації волонтерської спільноти до встановлення істини", – додали у заяві.

До слова, "Госпітальєри" потрапляють у подібний скандал уже не вперше. У 2024 році ексучасницю батальйону Анну Скольбушевську підозрювали у привласненні пожертв для військових. Гроші могли використовуватися на особисті потреби: азартні ігри, подорожі та інші розваги. 

Тоді у батальйоні запевнили, що Скольбушевська на момент цих зборів уже не працювала у фонді. 

Деталі останнього скандалу

  • 7 березня медичний батальйон "Госпітальєри" у мережі запідозрили у непрозорому використанні донатів. Волонтери нібито знімали гроші з благодійних зборів без публічної звітності.

  • Стверджується, що кошти з рахунків благодійного фонду батальйону та засновниці та командирки підрозділу Яні Зінкевич. З них нібито регулярно знімали гроші, а іноді – по декілька разів на день, як тільки там назбирувалися десятки тисяч гривень.

  • А ще з сайту "Госпітальєрів" зникли адреси криптогаманців, через які теж збирали пожертви. Кажуть, звідти могли вивести приблизно 210 тисяч доларів.

  • Після цих звинувачень командирка батальйону Яна Зінкевич повідомила, що триває робота над підготовкою зведеного фінансового звіту. За її словами, затримки з оприлюдненням деяких звітів могли статися через значне операційне навантаження та складну логістику роботи підрозділу.