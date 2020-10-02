Скандал з деревиною в IKEA: чим завершилось розслідування про незаконно зрубані буки
Шведська компанія IKEA завершила незалежний аудит щодо постачання незаконно заготовленої української деревини. Там не виявили підтверджень тому, що компанія використовувала незаконну деревину з України.
Незалежне розслідування щодо використання компанією IKEA незаконно заготовлених буків проводила аудиторська компанія Legallis LLC. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Які результати незалежного розслідування
В IKEA заявили, що результати розслідування не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена деревина потрапила до "нашого ланцюга поставок".
В компанії наголосили, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні вирубки протягом сезону тиші.
IKEA підтримує законну заготівлю лісу
У компанії підтримують рішення незалежного аудитора "Лісова опікунська рада" щодо відповідального ведення лісового господарства в Україні.
"Ми підтримуємо дії FSC ("Лісової опікунської ради" – 24 канал) за розв'язанням цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх, які поки що діють на ринку", – розповіли в IKEA.
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Компанія каже, що прагне сприяти змінам у лісовому господарстві
В IKEA заявили, що як один з найбільших світових споживачів деревини, компанія прагне використовувати свої "глобальні можливості". IKEA хоче сприяти позитивним змінам у сфері лісового господарства, особливо в регіонах, які зазнали труднощів.
Коротко про скандал із незаконної деревиною для IKEA
- Британська громадська Earthsight провела масштабне розслідування незаконних вирубок лісу, що тривало 18 місяців. Воноп почалось у 2018 році. Активісти переконували, що сировину для одного з найбільш популярних стільців Terje компанія IKEA отримує з незаконно вирубаних карпатських лісів.
- При цьому активісти заявляли, що компанія використовує деревину, яку отримали під час "санітарної" вирубки лісу. Європейське та українське законодавство має розбіжності щодо визначення "незаконної рубки". Саме цим і користуються українські лісозаготівельні компанії, які постачають деревину для IKEA.
- Український лісгосп, який робить заготовку сировини для IKEA та інших фабрик, інформацію в цьому дослідженні заперечував.
- 25 червня 2020 року у Держлісагентстві відреагували на дослідження Earthsight. Там вирішили детальніше перевірити лісгосп, який постачає деревину для IKEA.
- Глава Держагентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький наказав провести протягом двох тижнів перевірку Великобичківського лісгоспу щодо всіх фактів, оприлюднених у розслідуванні Earthsight щодо незаконних вирубок.