Шведська компанія IKEA завершила незалежний аудит щодо постачання незаконно заготовленої української деревини. Там не виявили підтверджень тому, що компанія використовувала незаконну деревину з України.

Незалежне розслідування щодо використання компанією IKEA незаконно заготовлених буків проводила аудиторська компанія Legallis LLC. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Які результати незалежного розслідування

В IKEA заявили, що результати розслідування не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена ​​деревина потрапила до "нашого ланцюга поставок".

В компанії наголосили, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні вирубки протягом сезону тиші.

IKEA підтримує законну заготівлю лісу

У компанії підтримують рішення незалежного аудитора "Лісова опікунська рада" щодо відповідального ведення лісового господарства в Україні.

"Ми підтримуємо дії FSC ("Лісової опікунської ради" – 24 канал) за розв'язанням цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх, які поки що діють на ринку", – розповіли в IKEA.

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Компанія каже, що прагне сприяти змінам у лісовому господарстві

В IKEA заявили, що як один з найбільших світових споживачів деревини, компанія прагне використовувати свої "глобальні можливості". IKEA хоче сприяти позитивним змінам у сфері лісового господарства, особливо в регіонах, які зазнали труднощів.

Коротко про скандал із незаконної деревиною для IKEA