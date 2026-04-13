"Не Ісус, а лікар": Трамп прокоментував ШІ фото, де він зображений в образі Христа

Дональд Трамп втрапив у скандал із репостом фото, яке створив штучний інтелект. На знімку був зображений американський лідер в образі Ісуса Христа.

Трамп стверджує, що люди сприйняли знімок неправильно. Про це пише Sky News.

Що відомо про скандал із ШІ фото з Трампом?

Ще 12 квітня Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social згенероване штучним інтелектом фото, де він, як інтерпретували люди, постає в образі Ісуса Христа та зцілює хворих. Цей знімок був оприлюднений на тлі критики американським лідером Папи Римського Лева XIV, який виступив проти війни з Іраном.

Сам допис з'явився серед серії нічних публікацій – поруч із дописами про вигадані готелі на Місяці під брендом Трампа та контентом від його прихильників – і не супроводжувався жодними поясненнями.



Дональд Трамп в образі Ісуса Христа / Скриншот зі сторінки президента США у Truth Social

Після публікації зображення викликало хвилю критики, зокрема й серед частини його аудиторії. Деякі користувачі прямо закликали президента видалити допис, що є нетиповим для платформи, де зазвичай домінує підтримка Трампа. Зрештою він видалив публікацію пізніше в понеділок.

Коментуючи ситуацію, Трамп заперечив, що зображення мало релігійний підтекст.

Я дійсно це опублікував, і я думав, що це я в образі лікаря, пов’язано з Червоним Хрестом та його роботою… Я там наче працівник Червоного Хреста, якого ми підтримуємо,

– заявив президент США.

Також політик додав, що "лише ЗМІ, що поширюють фейки могли додуматися" до інтерпретації фото з ним, як Ісуса Христа.

"Це мав бути я в образі лікаря, який лікує людей. І я дійсно роблю так, щоб людям ставало краще", – стверджує глава Білого дому.

Цікаво, що порцію критики Трамп отримав й від своїх соратників-республіканців. Ті звинуватили президента США у богохульстві.

Чому Трамп накинувся із критикою на Папу Римського?