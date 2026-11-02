Четверо бійців у госпіталі: в "Азові" прокоментували скандал на Київщині

У Київській області 2 листопада цивільні заблокували частину Нацгвардії через чутки про катування бійців. Чотирьох затриманих за СЗЧ військових відправили до госпіталю з травмами.

Про це повідомило командування 1-го корпусу НГУ "Азов".

Яка офіційна позиція "Азову"?

Приводом для інциденту стали неперевірені повідомлення в інтернеті про нібито знущання з військовослужбовців на території пункту тимчасової дислокації частини 3121.

Після поширення чуток біля військового містечка зібралися цивільні, які вимагали віддати їм мобілізованих. Отримавши відмову, присутні заблокували роботу частини та спробували самовільно прорватися на закритий об'єкт.

Втручання командувача та огляд умов

Для врегулювання конфлікту на місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Він особисто провів родичів деяких військових на територію частини та показав умови перебування мобілізованих, а також затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), які очікують на подальший розподіл.

Під час інспекції з'ясувалося, що четверо бійців після вчинення СЗЧ мали тілесні ушкодження. Їх невідкладно доправили до шпиталю для проведення комплексного медичного обстеження.

Розслідування правоохоронців і позиція підрозділу

Командування Національної гвардії України спільно з правоохоронними органами взяло з'ясування обставин під особливий контроль.

У разі підтвердження незаконних насильницьких дій щодо особового складу винні особи понесуть передбачене законом покарання.

У підрозділі підкреслили, що збереження життя та здоров'я військових залишається базовим принципом як на лінії фронту, так і в тилу. Водночас громадян закликали утриматися від блокування військових об'єктів та спиратися лише на перевірені офіційні дані. До речі, докладно про події у Петропавлівській Борщагівці читайте у матеріалі 24 Каналу.