Колишній начальник львівського БЕБ Роман Мудь після розлучення й позбавлення дружини батьківських прав продовжує жити з родиною у Львові. Тим часом за час служби посадовця його ексдружина придбала ресторан Kilinski та разом із дітьми заробила мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Української правди". Після того як діяльністю родини Романа Мудя зацікавились журналісти, він звільнився з БЕБ.

Як родина Романа Мудя розбагатіла та стала мільйонерами?

До 2020 року Роман Мудь працював у департаменті кіберполіції Нацполіції, після чого два роки не займав державних посад, а у 2022 році влаштувався до БЕБ. За даними джерел УП у правоохоронних органах, він був неформальним куратором роботи відомства у Львівській області.

У липні 2022 року Мудь розлучився з дружиною Наталією, з якою виховує трьох дітей – Зоряну, Юрія та неповнолітню Уляну. У рішенні Личаківського суду зазначено, що подружжя не проживає разом і не веде спільного побуту. А вже 2 вересня 2024 року цей же суд за позовом Романа Мудя позбавив Наталію Мудь батьківських прав на молодшу доньку. Посадовець пояснив це тим, що після початку повномасштабного вторгнення дружина виїхала за кордон, а він сам виховував дитину.

Втім, журналісти зафіксували, що пара й надалі мешкає у приватному двоповерховому будинку у Львові, записаному на батька Романа Мудя. Наталія Мудь кілька днів поспіль разом із донькою приїжджала додому, а одного вечора сам Мудь зустрів їх у дворі. Водночас в інтерв'ю ютуб-каналу Gorchyn у серпні 2024 року Наталія Мудь розповіла, що виступає "містком у стосунках між чоловіком і дітьми", а неповнолітня Уляна неодноразово знімалась у рекламних роликах ресторану матері.

У грудні 2022 року Наталія Мудь разом із донькою Зоряною придбали у тодішніх адвокатів та бізнес-партнерів львівського підприємця Григорія Козловського – Олексія Різника та Юрія Ломаги – ТзОВ "Львів-Енергія". Ця компанія володіє рестораном французької кухні Kilinski, який свого часу збудували у Стрийському парку зі скандалом. Попри розлучення, Наталія в тому ж інтерв'ю зазначила, що відкрила ресторан завдяки підтримці чоловіка.

Старші діти подружжя також працюють у закладі як ФОПи. Зокрема, син Юрій Мудь лише за 2022 рік заробив майже 7,5 мільйона гривень, а за період із 2022 по 2024 роки його дохід сягнув 19 мільйонів гривень. Сама Наталія Мудь уже за рік після відкриття ресторану задекларувала понад 16,5 мільйона гривень доходу.

Журналісти припускають, що розлучення могло бути спробою приховати реальні статки родини, а позбавлення дружини батьківських прав зробило Романа Мудя єдиним опікуном доньки, що могло дати йому підстави для відстрочки від мобілізації. Сам Мудь ці звинувачення заперечив. За його словами, подружжя розлучилось через погіршення стосунків після початку війни, хоча він підтвердив, що вони й далі мешкають разом.

В нас після приїзду дружини з-за кордону погіршились стосунки. Це сімейна історія, особиста історія. Ну, так вийшло в нас в сім'ї,

– сказав Роман Мудь.

Посадовець надав журналістам податкові декларації дружини, згідно з якими, ще до появи ресторану, Наталія Мудь як кондитерка заробила 897 тисяч гривень у 2018 році, 4,9 мільйона у 2019-му, 7,7 мільйона у 2020-му та понад 6,6 мільйона у 2021 році. Загалом за чотири роки вона отримала майже 19 мільйонів гривень доходу.

За інформацією джерел УП, керівництво БЕБ знало про інтерес журналістів до львівського управління й навіть попереджало працівників "не відвідувати дорогі ресторани" та "не зустрічатися з криміналітетом", коли в місті працював журналіст Михайло Ткач. У вересні 2025 року Роман Мудь звільнився з БЕБ за власним бажанням. У коментарі журналістам він зазначив, що не хотів, аби питання про його статки "створювали негативну репутацію родині".

"Постійно чую докори, чого буду слухати. От, наприклад, журналіст мені каже такі речі. Мені це болить, це не правда. Воно з таким негативом жити тяжко. Воно відбивається на дітях", – сказав Мудь після звільнення.

Він також додав, що більше не планує працювати в державних органах і має намір перейти до приватного сектору.

