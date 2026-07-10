Сікорський розповів, кому вигідне загострення стосунків між Україною та Польщею

Глава МЗС Польщі вважає, що головним бенефіціаром конфлікту є Росія. Сікорський також прокоментував відносини між Варшавою та Києвом.

Про це він розповів у ефірі RMF24.

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Що сказав Сікорський про Росію?

Глава польської дипломатії розповів, що протягом двох тижнів Варшава намагалася переконати Володимира Зеленського змінити найменування військової частини, названої на честь "Героїв УПА". Сікорський зазначив, що спроби польської сторони не мали успіху.

Також він прокоментував реакцію Росії на скандал. Політик підкреслив, що російська агентура намагається розпалити польсько-українські пристрасті.

Глава МЗС додав, що мільйони тролів в інтернеті також докладають зусиль для розпалення ворожнечі. Він згадав російських чиновників – Дмитра Медведєва та Марію Захарову, і сказав, що вони радіють ситуації, що склалась.

Ми бачимо, що російські агенти намагаються розпалити польсько-українські пристрасті. Ці мільйони тролів в інтернеті теж роблять свою справу, і ми знаємо, хто задоволений цим. Пан Медведєв, пані Захарова, нас заохочують це робити,

– заявив Радослав Сікорський

Глава МЗС застеріг сторони, бо за його словами, з XVII століття сварки злочини, чи польсько-українські конфлікти завжди служили спільному ворогу – Москві.

Що ще сказав глава МЗС Польщі?

Політик сказав, що нібито Україні більше потрібна Польща, ніж навпаки. За його словами, це стосується і війни з Росією, так і вступу до Євросоюзу.

Він розповів, що Польщі довелося серйозно змінювати власне законодавство відповідно до стандартів ЄС, перш ніж стали членом блоку. Міністр зазначив, що на Україну теж чекає цей шлях.

Сікорський розкритикував націоналістів з обох сторін за конкуренцію заради короткочасного підняття рейтингу.

Це в короткостроковій перспективі служить їм, тут 5 відсотків підтримують, тут 8 відсотків вгору. Проте це лише руйнує наш спільний стратегічний інтерес, який полягає в тому, щоб протистояти російському імперіалізму,

– вважає міністр.

Він також розповів про розмову з українським колегою. Радослав Сікорський сказав, що Андрій Сибіга запевнив його, що поки не прийнято жодного рішення про те, хто буде в майбутньому Пантеоні героїв України.

Глава МЗС Польщі також згадав про річницю Волинської трагедії та різанину в Єдвабному. Він заявив, що кожна нація має перевірити своє сумління, адже, за словами Сікорського, це ознака зрілості та готовності до участі в європейській родині.

Міністр наголосив на тому, що ювілеї повинні служити не для зростання рейтингів політиків, а для сприяння примиренню та гарантії того, що сусідні народи більше не проливатимуть кров одне одного в майбутньому.

Українсько-польські відносини

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш розніс критиків допомоги Україні, Він заявив, що канцелярія президента, не розуміє, у чому полягає польський державний інтерес. Політик наголосив, що Польща зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. Тому вона підтримуватиме Київ стільки, скільки зможе.

Також Косіняк-Камиш заявив, що питання передачі МіГ-29 Україні залишається відкритим. За його словами, Варшава зацікавлена у обміні технологіями з Києвом.