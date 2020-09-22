Нардепка зі "Слуги народу" Анастасія Радіна підтвердила, що низка депутатів із фракції отримували погрози у СМС: тим, хто виступив проти рішення Ради щодо членів комісії по відбору очільника САП радили "обережніше ходити дорогами".

Про це говорила Анастасія Радіна, депутатка від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, в ефірі "Свободи слова" 21 вересня, пише 24 канал.

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У політикині запитали, чи правда це, що депутатам зі "Слуги народу", які не голосували за склад комісії з відбору нового очільника САП, надходили СМС із погрозами.

Радіна нагадала, що вона теж за цей склад комісії не голосувала, але не сказала, чи погрожували їй особисто. Водночас вона підтвердила, що "певній кількості депутатів", які так само не голосували, дійсно погрожували.

Зокрема, у повідомленнях депутатам радили "обережніше ходити дорогами, тому що в дорогах є відкриті люки". Радіна вважає, що це неприйнятна ситуація, яка виглядає як тиск та ймовірну загрозу життю та здоров'ю.

На запитання про те, кому може бути вигідно чинити такий тиск, Радіна відповіла:

"Я можу припустити, що пану Коломойському не хотілося б втрачати такий цінний актив" (мовилося про САП).