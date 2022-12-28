"Скинути диктатора нелегко": українка спровокувала скандал у тіктоці, виправдовуючи росіян
Джерело:Тікток shesvaleriia
У соцмережах спалахнув черговий гучний скандал. У своїх тіктоках блогерка з ніком shesvaleriia виправдовувала росіян.
Дівчина зазначила, що скинути російську владу не так легко, а "простий народ" нібито ні в чому не винен. Водночас вона цинічно заявила, що українці "перетворюється на тварин".
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Як блогерка виправдовувала росіян у тіктоці
Shesvaleriia виклала у своєму тіктоці ролик з аркушами паперу в руках. На них були абсурдні написи. Зокрема:
- "я українка і я бачу, що мій народ перетворюється в тварин",
- "викрикуючи, що росіяни повинні вийти на протести, задумайся сам: чи вийшов би ти на протест, ризикуючи власним життям? Вдома чекає сім'я, а ти повернешся або з відбитими нирками, або зґвалтованим у відділку, а може взагалі не повернешся",
- "бажаючи смерті простим людям, чим ви кращі за них",
- "скинути діючу владу ні**я не просто, як здається",
- "ніхто не хоче їхати вмирати на війну… вибору немає. Не у всіх є можливість виїхати" та інші.
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Абсурдні заяви блогерки у тіктоці / Скриншоти з твітера nensi_mur
У соцмережах різко відреагували
Реакція не заставила себе чекати. Скриншоти з тіктоку у твітері поширила українка з ніком nensi_mur. Люди одразу ж почали коментувати. Зокрема, зазначили:
- "пише, що українка, а виглядає типовою росіянкою",
- "господи прости. яке воно клоцнуте",
- "боже, яке кончене" тощо.
Реакція українців на абсурдні тіктоки shesvaleriia
У твітері зазначили, що дівчина перебуває в Австрії. До речі, через скандал вона вже зробила свій акаунт приватним.