До університету Карпенка-Карого навідається СБУ: перевірить скарги студентів

У Київському національному університеті імені Карпенка-Карого перевірять скарги студентів на викладачів про нібито підтримку російської агресії. Для цього у навчальний заклад запросили співробітників СБУ.

Про це пише hromadske з посиланням на ректорку вишу Інна Кочарян під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Знову секс-скандал у Карпенка-Карого: відомого режисера та викладача звинуватили у домаганнях

Що відомо про перевірки в університеті Карпенка-Карого

Також адміністрація університету прокоментувала скандал навколо викладача та режисера Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Нагадаємо, після службової перевірки його відсторонили від освітнього процесу.

Адміністрація наголосила, що "ні разу не толерує" те, у чому звинувачували Білоуса. Проте там не робитимуть попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Заяви, які надійшли, – ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе,

– сказала помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова.

За її словами, весь цей час Андрій Білоус не буде працювати зі студентами.

До слова, раніше ми писали, що на захист Білоуса виступила колега – завідувачка навчальної лабораторії Київського національного університету імені Карпенка-Карого Наталія Корольова. Вона заявила, що "студентки самі провокують чоловіків своїм відвертим одягом". Адміністрація повідомила, що Корольовій невдовзі мають оголосити догану.