У польському Любліні зняли прапор України з ратуші через рішення Зеленського

У польському місті Люблін зняли з ратуші український прапор, що майорів з 2022 року на знак солідарності. Так місцева влада відреагувала на один з указів президента України Володимира Зеленського.

Про це пише WP Wiadomości.

Чому в Любліні зняли прапор України?

Місцева влада Любліна пояснила, що причиною стало рішення Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування "імені Героїв УПА". Зняттям прапора вони підтримують критичну позицію польського МЗС та посольства Польщі в Києві.

Прославлення формувань, відповідальних за злочини проти мирного населення, завдає болю пам'яті польських жертв та ускладнює будівництво щирого діалогу,

– заявила місцева влада.

Водночас у Любліні запевнили, що продовжують підтримувати Україну та не бачать суперечності між солідарністю з країною, яка зазнала агресії, та захистом історичної правди.

Жителі міста по-різному реагують на зняття прапора. Відповідно є й ті, хто вважають неприйнятним схвалення дій УПА.

"Я думаю, що це дуже поганий момент. Я хотів би нагадати вам, що українці досі тримають лінію фронту далеко від нас. Вони певною мірою воюють з росіянами від нашого імені. А тепер ми відвертаємось від них? Тож це не закінчується погано. Для мене це крок по тонкому льоду", – сказав інший житель Любліна натомість.

Що відомо про скандал?

26 травня Володимир Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що має намір обговорити позбавлення українського лідера найвищої державної нагороди Польщі – ордену Білого Орла.

Після висловлення протесту послу України Василю Боднарю, в українському МЗС заявили, що шкодують через скандал. У відомстві пояснили, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва.