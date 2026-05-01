Жінка на Тернопільщині звернулись до поліції, щоб вигнати священника УГКЦ з дому своєї бабусі

На Тернопільщині спалахнув скандал через священника, який без відома родини почав жити в будинку їхньої бабусі. Бучацька єпархія УГКЦ вже вивчає цей конфлікт.

Про скандал родичка постраждалої повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про конфлікт зі священником?

Мешканка Тернопільщини Оксана розповіла, що конфлікт триває вже кілька років. Її 86-річна бабуся впустила священника УГКЦ Василя Мохуна до власного будинку пожити в холодну пору року.

Оксана з чоловіком спершу не знали про співмешканця. Жінка скаржиться, що з того часу вони не можуть позбутися гостя.

Отець Василь Мохун слів не розуміє і, не зважаючи ні на що, продовжує приходити до бабці їсти і пити, і цими днями знову поселився в нашому будинку. Він виключив інтернет, виключив камери, які ми змушені були поставити, і немає на нього ніякої управи,

– написала Оксана Черемхівська у власних соцмережах.

За словами жінки, вона безрезультативно зверталася всюди куди могла:

писала заяву в поліцію;

їздила в Горигляди до декана;

говорила з владикою з Чорткова.

Отець Василь регулярно нищив чуже майно: кухню, коридор та умивальник. Також чоловік пив чуже вино та горілку. Він не сприймав вимог жінки, покинути чужий дім, натомість обзивав її.

Що відомо про скандального священника з Тернопільщини?

Отець Василь Мохун служить в селі Лазарівка Чортківського району Тернопільської області. Має дві парафії – в селах Лядське та Лазарівка Монастириської громади.

Слова жінки підтверджують й інші жителі села Лазарівка. Один із мешканців на умовах анонімності розповів Zaxid.net, що це не перший випадок, коли священник жив у чужій квартирі та трощив там майно. За його словами, непроханий гість дозволяв собі ображати місцевих жителів нецензурною лайкою.

Староста села Лазарівка Степан Ганущак розповів ЗМІ, що знає про конфлікт, бо у вівторок, 29 квітня, йому телефонувала поліція.

Бучацька єпархія УГКЦ спростовує факт незаконного проживання свого священника в літньої жінки.

Нам про це відомо. Ситуація потребує більш детального вивчення. В селі Лазарівка немає помешкання для священника, де б він міг переночувати. Ми знаємо, що коли отцю Василю Мохуну треба було лишитися на службу чи на похорон, то він ночував у місцевої парафіянки – 86-річної жінки. Але це було лише з її дозволу,

– прокоментували скандал в єпархії.

Також там відмовились коментувати факт образи священником місцевих мешканців.

Що відомо про останні релігійні скандали в Україні?

Український гуморист потрапив у скандал через презентацію пісні "Ікона", під час якої він постав в образі священника, що викликало обурення серед вірян. Він пояснив, що пісня не пов'язана з релігією, а слово "ікона" використовується для опису жіночої краси.

Митрополит УПЦ МП Михайло Жар влаштував скандал біля ТЦК через мобілізацію священника. Інцидент стався, ймовірно, у Чернівецькій області.

Також, Угорщина націоналізувала монастир українських отців-василіан у місті Марія-Повч і передала його Угорській Греко-Католицькій Церкві. Українські священники критикують це рішення за порушення юридичних та релігійних норм.