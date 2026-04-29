Про це пише рух "Чесно".

Дивіться також У Харкові монахи УПЦ МП розбещували неповнолітніх: служителі монастиря зганьбилися уже не вперше

Що сталось біля ТЦК?

Стало відомо, що біля одного з ТЦК та СП митрополит УПЦ МП Михайло Жар (Лонгин) влаштував скандал. Він був незадоволений мобілізацією священника. Ймовірно, інцидент стався у Чернівецькій області.

На опублікованому відео видно, що митрополит прийшов із групою людей, зокрема з особою з інвалідністю, зазначили у русі. Він викрикував образи та бив по воротах. А інформацію про скандал одразу поширив нардеп-утікач Артем Дмитрук.

Скандальний митрополит Михайло Жар під ТЦК: дивіться відео

Жар відомий не лише своїми вигуками, а й тим, що роками системно просував російські наративи: називав ПЦУ "церквою антихриста" та заявляв, що Україна розпочала війну проти Бога,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, митрополит Логнин досі офіційно має звання Героя України попри підозри Служби безпеки України за розпалювання ворожнечі та паспорт Румунії.

Що відомо про мобілізацію священника?

У січні 2026 року стало відомо, що військовослужбовці Чернівецького обласного ТЦК та СП затримали та мобілізували протоієрея, священника двох храмів у селах Нижні Синівці та Верхні Синівці Олега Остафюка.

Зазначалось, що священник не мав підстав для відстрочки від служби та порушив правила військового обліку.