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      Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу

      Право на правду 324 Читать новость на русском

      Нещодавно в культурному середовищі України стався скандал. Дружина п'ятого президента Петра Порошенка заявила, що йде з посади керівника Українського культурного фонду. Пані Порошенко наголосила, що її усунення з фонду нібито ініційоване Офісом Зеленського.

      Культурний фонд – це державна установа, яка щороку розподіляє сотні мільйонів гривень на різні культурні проєкти. За часів президента Порошенка головою наглядової ради організації стала його дружина Марина. 

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      Нещодавно вона заявила, що вже за чинного президента її начебто витискають з посади керівника фонду. І звільняють Марину Порошенко саме через її прізвище. 

      Як Марина Порошенко стала головою Культурного фонду

      Шкода, що вона не розповіла, як потрапила на цю посаду. І теж через прізвище. Ще два роки тому журналісти програми розслідувань "Схеми" з'ясували, що потрапляння Марини Порошенко на посаду керівника фонду, м’яко кажучи, не обійшлося без підтримки її чоловіка-президента. 

      До теми: "Для мене це була несподіванка": як Марина Порошенко очолила Український культурний фонд

      Правління культурного фонду, яке її обрало, було сформоване у непрозорий спосіб і з численними порушеннями. До того ж, згідно з положенням про фонд, його може очолювати лише людина, яка має відповідну освіту і належить до галузі культури. І спочатку з’ясувалося, що пані Порошенко отримала диплом з мистецтвознавства, однак з викладачів її чомусь майже ніхто не пам’ятає. 

      Також невідомо, які здобутки в культурній галузі були в Марини Порошенко вже після отримання освіти. Журналісти запитали про це в міністра культури, який і погодив її призначення.

      Якщо ми говоримо про формальні речі, то людина пов'язана з культурою, вона закінчила Академію керівних кадрів культури і мистецтв,
      – відповів Євген Нищук.

      Згодом, з’ясується, що всі досягнення в царині культури тодішньої першої леді – це лише відвідування виставок, концертів та спектаклів. Якщо так, то чимало з вас мають такі самі успіхи в галузі культури, як і Марина Порошенко. Але ж у вас немає чоловіка-президента, який би призначив члена наглядової ради установи (Олександра Богуцького – 24 канал). Натомість останній згодом би обрав вашу кандидатуру на посаду керівника фонду.

      Олександр Богуцький
      Олександр Богуцький – очільник каналу ICTV

      Власне, культурний рівень очільниці Державного фонду культури раптом з’ясувався на одному із мистецьких заходів, де її попросили прочитати свій улюблений вірш із "Кобзаря".

      Марина Порошенко читає "Заповіт":

      Але не будемо судити суворо пані Порошенко. Будь-хто може розгубитися на публічному заході. Головне, аби вона щиро переживала за справу, якою взялася опікуватися, витрачаючи наші гроші на потреби культури. 

      Фінансовий скандал за участю Марини Порошенко

      Частина коштів з державного фонду, який очолювала колишня перша леді була виділена структурам, що пов’язані з оточенням її чоловіка.

      Фестиваль "Ту Стань!"

      Зокрема, майже три мільйони гривень були витрачені на історико-культурний фестиваль, одним із ініціаторів якого є громадська організація "Тустань". Її засновником був на той момент чинний голова Верховної Ради Андрій Парубій.

      Андрій Парубій
      Андрій Парубій

      В останні роки він став особливо близьким до Петра Порошенка та навіть обрався народним депутатом за списками партії "Європейська Солідарність". 

      Фестиваль "Жовтень у жовтні"

      Майже два мільйони гривень Державний культурний фонд під керівництвом Марини Порошенко виділив на проведення фестивалю "Жовтень у жовтні", який відбувся 2018 року на Житомирщині. Організатором події виступила громадська організація "Житомир, зроби голосніше". 

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      Її засновницею та керівником є Людмила Зубко, яка виявилася дружиною ексвіцепрем'єр-міністра Геннадія Зубка. ЇЇ чоловік – давній соратник Петра Порошенка, який відповідає в його політсилі за Житомирську область.

      Геннадій Зубко Людмила Зубко
      Подружжя Зубко

      Ось така, даруйте, не європейська, а корпоративна солідарність: дружина – дружині. Тобто, коли дружина президента допомагає дружині віцепрем’єра за наш з вами рахунок.

      До речі, за проведення цього фестивалю на Житомирщині відповідала Тетяна Парфентієва – очільниця управління культури та туризму Житомирської обласної адміністрації. Вона ж за сумісництвом – сестра Людмили Зубко. 

      Тетяна Парфентієва
      Тетяна Парфентієва

      Отже, якби Марина Порошенко трохи наполегливіше вивчала б свою спеціальність, то напевне б знала, що в культурі австралійських корінних народів існує такий винахід як бумеранг, який завжди повертається.  

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      Тобто, якщо ти потрапляєш на державну посаду через прізвище, не варто дивуватися, що потім через прізвище тебе попросять звідти піти.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Право на правду Міністерство культури України Петро Порошенко Європейська солідарність Євген Нищук Андрій Парубій Фестивалі Володимир Зеленський Офіс Президента Відеоблоги
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