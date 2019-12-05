Як соратник Порошенка став людиною Медведчука

Феєрична шпигунська історія сталася днями. Один із донецьких сепаратистів, так званий народний мер Горлівки Едуард Матюха, виявився українським розвідником.

П'ять років він вірно служив терористам в так званій ДНР, звинувачував українську владу в безчинствах, підтримував російську окупацію.

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Але днями перейшов на наш бік і розповів, що насправді весь цей час працював під прикриттям на українські спецслужби, добуваючи суперважливу інформацію.



Едуард Матюха

Щоправда, журналісти, які пишуть про окупований Донбас, так і не зрозуміли, що такого цінного міг назбирати Матюха. Адже офіційних посад в сепаратистській псевдореспубліці він не займав, а працював одним з керівників горлівського осередку Комуністичної партії.



Ну, принаймні, хоч одне добре в цій новині: що донецькі сепаратисти виявляються українськими розвідниками, а не навпаки. Але це не найбільш феєрична шпигунська історія за останні дні.

Як очільник АП Порошенка опинився в ОПЗЖ

Бо нещодавно стало відомо, що колишній керівник АП Порошенка Ігор Райнін теж перейшов в табір супротивника і очолив харківський обласний осередок "Опозиційної платформи – За життя".

Що відомо про Райніна?Він є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління та заслуженим економістом України. У 2015 році став депутатом Харківської обласної ради VII скликання та довгий час працював у Харківській облдержадміністрації.



З 2014 до 2015 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента, а з 2016 до 2019 року був її очільником.

Його особисто представляв у Харкові Юрій Бойко, повідомивши, що всі ці роки, поки Райнін працював на Порошенка, він просто прикидався українським націоналістом і патріотом, а насправді серцем і душею був із "Опоплатформою".



Засідання партії ОПЗЖ у Харкові

Хоч у "Опозиційної платформи – За життя" формальним лідером є Юрій Бойко, насправді, фактичним керівником цієї політсили є Віктор Медведчук, який вирішує там всі ключові питання – від фінансування до політичних заяв.

Отже, "Опоплатформа – За життя" – це Медведчук, Медведчук – це Російська Федерація. То як же так сталося, що експідлеглий найбільш патріотичного президента Порошенка тепер відстоюватиме російські інтереси?

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І не просто якийсь підлеглий, адже Райнін – керівник президентської адміністрації, один з найбільш впливових людей в державі. Як так сталося, що він тепер фактично перейшов у табір ворога?

В політсилі Порошенка це пояснили тим, що всі ці роки Кремль невтомно працював, засилаючи своїх агентів, свою п'яту колону, в команду Петра Олексійовича. Ну, от, зрештою, настав час, і ці російські консерви й почали вибухати – зазначили в "Європейській солідарності".

Боюся запитати, а Липецьку фабрику Порошенку теж свого часу Кремль підкинув? А коли підконтрольна Порошенку СБУ розчищала ринок скрапленого газу під фірми Медведчука, це теж була російська спецоперація?

А коли Медведчук в часи Порошенка отримав під контроль три телеканали, це теж організували агенти Кремля в українській Нацраді з питань телебачення та радіомовлення?

А на додачу, ці проросійській медведчуківські телеканали ще й підступно кинулися вихваляти Порошенка під час виборів. Теж, напевне, щоб приспати пильність Петра Олексійовича, і не відволікати його від рубання рук за крадіжки на армії і від проведення 144 реформ.



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

Насправді ж, із Райніним все набагато простіше. І, принаймні, як у випадку з народним мером, з колишнім очільником адміністрації Порошенка все це мало скидається на романтичну шпигунську сагу.

А більше схоже на оповідку про звичайний шкурний інтерес, де в залежності від політичної ситуації такий діяч готовий перебігти в табір супротивника. При цьому, не змигнувши оком, змінити політсилу, прізвище лідера та партійний квиток.

Найсмішніше, що при цьому такий діяч вдаватиме із себе ще й винятково послідовного та принципового. Ось що казав сам Райнін, ще коли працював на Порошенка: "Патріотизм не має мовних ознак. Щирість помислів та дій – ось що відзначає патріота рідної землі".

Тут нічого дивного, адже Райнін справді щира людина, яка прагне залишитися у владі. Оскільки попереду місцеві вибори, а шансів потрапити в Харківську обласну раду у партії Порошенка немає, на відміну від партії Медведчука. Тож цей діяч цілком щиро пішов від Порошенка до Медведчука.



Ігор Райнін

Так само, як раніше прийшов до Порошенка з партії Тимошенко. І таких, як Райнін – тисячі серед українських чиновників та політиків. Їм байдуже на ідеологію, політичні програми чи принципи. Єдина їхня ідеологія – "вперед, до корита".

І не думаю, що сам Петро Олексійович вчинок Райніна сприйняв як тяжку зраду. Бо, по-перше, позиції і заяви "Європейської солідарності" сьогодні часто збігаються із позиціями промосковської "Опозиційної платформи – За життя".

По-друге, сам Порошенко – гарний приклад щирого служіння власному інтересу, а не ідеології чи принципам. Оскільки починав він свій політичний шлях з медведчуківської СДПУ (о), потім був співзасновником "Партії регіонів"

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Потім перейшов в протилежний табір до помаранчевої "Нашої України", потім знову переметнувся до донецьких, працюючи в уряді Азарова, ну а потім, після обрання президентом, раптом став затятим націоналістом.

То ж не дивуйтеся, якщо раптом ви дізнаєтесь, що Петро Олексійович знову поміняв табір на протилежний, аби лишень утриматись при владі.