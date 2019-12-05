10:07
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Право на правду
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Як соратник Порошенка став людиною Медведчука

      Право на правду 264 Читать новость на русском

      Феєрична шпигунська історія сталася днями. Один із донецьких сепаратистів, так званий народний мер Горлівки Едуард Матюха, виявився українським розвідником.

      П'ять років він вірно служив терористам в так званій ДНР, звинувачував українську владу в безчинствах, підтримував російську окупацію.

      Зверніть увагу! Ахметов і його зв'язки з Кремлем: з'явилися таємні розмови помічників Путіна

      Але днями перейшов на наш бік і розповів, що насправді весь цей час працював під прикриттям на українські спецслужби, добуваючи суперважливу інформацію.


      Едуард Матюха

      Щоправда, журналісти, які пишуть про окупований Донбас, так і не зрозуміли, що такого цінного міг назбирати Матюха. Адже офіційних посад в сепаратистській псевдореспубліці він не займав, а працював одним з керівників горлівського осередку Комуністичної партії.

      Ну, принаймні, хоч одне добре в цій новині: що донецькі сепаратисти виявляються українськими розвідниками, а не навпаки. Але це не найбільш феєрична шпигунська історія за останні дні.

      Як очільник АП Порошенка опинився в ОПЗЖ

      Бо нещодавно стало відомо, що колишній керівник АП Порошенка Ігор Райнін теж перейшов в табір супротивника і очолив харківський обласний осередок "Опозиційної платформи – За життя".

      Що відомо про Райніна?Він є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління та заслуженим економістом України. У 2015 році став депутатом Харківської обласної ради VII скликання та довгий час працював у Харківській облдержадміністрації.

      З 2014 до 2015 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента, а з 2016 до 2019 року був її очільником.

      Його особисто представляв у Харкові Юрій Бойко, повідомивши, що всі ці роки, поки Райнін працював на Порошенка, він просто прикидався українським націоналістом і патріотом, а насправді серцем і душею був із "Опоплатформою".


      Засідання партії ОПЗЖ у Харкові

      Хоч у "Опозиційної платформи – За життя" формальним лідером є Юрій Бойко, насправді, фактичним керівником цієї політсили є Віктор Медведчук, який вирішує там всі ключові питання – від фінансування до політичних заяв.

      Отже, "Опоплатформа – За життя" – це Медведчук, Медведчук – це Російська Федерація. То як же так сталося, що експідлеглий найбільш патріотичного президента Порошенка тепер відстоюватиме російські інтереси?

      Читайте також: Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського"

      І не просто якийсь підлеглий, адже Райнін – керівник президентської адміністрації, один з найбільш впливових людей в державі. Як так сталося, що він тепер фактично перейшов у табір ворога?

      В політсилі Порошенка це пояснили тим, що всі ці роки Кремль невтомно працював, засилаючи своїх агентів, свою п'яту колону, в команду Петра Олексійовича. Ну, от, зрештою, настав час, і ці російські консерви й почали вибухати – зазначили в "Європейській солідарності".

      Боюся запитати, а Липецьку фабрику Порошенку теж свого часу Кремль підкинув? А коли підконтрольна Порошенку СБУ розчищала ринок скрапленого газу під фірми Медведчука, це теж була російська спецоперація?

      А коли Медведчук в часи Порошенка отримав під контроль три телеканали, це теж організували агенти Кремля в українській Нацраді з питань телебачення та радіомовлення?

      А на додачу, ці проросійській медведчуківські телеканали ще й підступно кинулися вихваляти Порошенка під час виборів. Теж, напевне, щоб приспати пильність Петра Олексійовича, і не відволікати його від рубання рук за крадіжки на армії і від проведення 144 реформ.

      Хто контролює українські ЗМІ
      Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

      Насправді ж, із Райніним все набагато простіше. І, принаймні, як у випадку з народним мером, з колишнім очільником адміністрації Порошенка все це мало скидається на романтичну шпигунську сагу.

      А більше схоже на оповідку про звичайний шкурний інтерес, де в залежності від політичної ситуації такий діяч готовий перебігти в табір супротивника. При цьому, не змигнувши оком, змінити політсилу, прізвище лідера та партійний квиток.

      Найсмішніше, що при цьому такий діяч вдаватиме із себе ще й винятково послідовного та принципового. Ось що казав сам Райнін, ще коли працював на Порошенка: "Патріотизм не має мовних ознак. Щирість помислів та дій – ось що відзначає патріота рідної землі".

      Тут нічого дивного, адже Райнін справді щира людина, яка прагне залишитися у владі. Оскільки попереду місцеві вибори, а шансів потрапити в Харківську обласну раду у партії Порошенка немає, на відміну від партії Медведчука. Тож цей діяч цілком щиро пішов від Порошенка до Медведчука.

      Райнін Ігор
      Ігор Райнін

      Так само, як раніше прийшов до Порошенка з партії Тимошенко. І таких, як Райнін – тисячі серед українських чиновників та політиків. Їм байдуже на ідеологію, політичні програми чи принципи. Єдина їхня ідеологія – "вперед, до корита".

      І не думаю, що сам Петро Олексійович вчинок Райніна сприйняв як тяжку зраду. Бо, по-перше, позиції і заяви "Європейської солідарності" сьогодні часто збігаються із позиціями промосковської "Опозиційної платформи – За життя".

      По-друге, сам Порошенко – гарний приклад щирого служіння власному інтересу, а не ідеології чи принципам. Оскільки починав він свій політичний шлях з медведчуківської СДПУ (о), потім був співзасновником "Партії регіонів"

      Цікаво! Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

      Потім перейшов в протилежний табір до помаранчевої "Нашої України", потім знову переметнувся до донецьких, працюючи в уряді Азарова, ну а потім, після обрання президентом, раптом став затятим націоналістом.

      То ж не дивуйтеся, якщо раптом ви дізнаєтесь, що Петро Олексійович знову поміняв табір на протилежний, аби лишень утриматись при владі.

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
      4588
      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Право на правду Відеоблоги Ігор Райнін Віктор Медведчук Юрій Бойко Петро Порошенко Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 264
      сьогодні , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю
      Альона Чернецька 463
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      2180
      сьогодні , 08:40 Депресія – найгірше, чим може захворіти людина, – Супрун розповіла, чому з цим важливо боротися
      Блог Медіа 1190
      сьогодні , 08:01 Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва
      Анастасія Зазуляк 1430
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук