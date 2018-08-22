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Скандал із затриманням контейнерів на Одеській митниці: чому Гройсман захищає Продана

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Продовжується скандал із затриманням товарів на Одеській митниці. Виявилося, що Державна фіскальна служба і Генеральна прокуратура не можуть вирішити, хто ж має займатися затриманими контейнерами, де товари на мільйони доларів.

Керівник фіскальної служби Мирослав Продан навіть звинуватив працівників прокуратури в "кришуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ.

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Експерти вигадали онлайн-гру "Метр кордону". Гравець – український митник – має пропускати в країну товари. І тільки якщо візьме хабар і поділиться з потрібними людьми, зможе піднятися по кар'єрних сходах і підзаробити. Так, це гра про корупцію на митниці. І її розробники запевняють, що там все так і працює.

Онлайн-гра
Онлайн-гра "Метр кордону"

В червні німецькі журналісти оприлюднили розслідування. Там йшлося, що через схеми на українській митниці бюджет щороку недоотримує 5 мільярдів доларів. Тоді прем'єр-міністр попросив, аби на додачу до СБУ ще й поліцейські ловили корупціонерів на митниці.

Одеська митниця минулоріч до державного бюджету принесла 22 мільярди гривень. Ще третина розійшлась по кишенях, вважають експерти. Тиждень тому фіскали затримали товарів на суму 154 мільйони гривень. Контейнери з тканинами арештували. Але їх згодом "викрали" і вже генпрокурор розповів, хто саме.

Затримали відоме контрабандистське угрупування Сердюка-Амінєва. Сердюк навіть колись працював в прокуратурі України, а Амінєв входить до 4 найбільших контрабандистів країни,
– сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

До того ж виявили ще понад 300 контейнерів контрабандних товарів на суму 150 мільйонів доларів. Луценко звинуватив керівника одеської митниці у зловживаннях. Також сказав, що збирає докази проти очільника фіскалів Мирослава Продана. Водночас, останній відсторонив на час слідства керівника Одеської митниці і звинуватив ГПУ у корупції у відповідь.

Експерти вважають, що контрабанда не може відбуватись без відома і ДФС, і СБУ, і прокуратури.

Жодні схеми неможливі без відома працівників митниці і працівників силових органів. Все, що відбувається, іноді робиться навіть з їхнього благословення,
– відповів експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Ще під час призначення Продана на посаду, активісти били на сполох. Це ж саме його називають очільником "горіхової мафії" і пов'язують з гучним скандалом з блокуванням податківцями продажу грецьких горіхів. Однак, Юрій Луценко цікавитись фіскалом почав лише після появи поліції на митниці. "В той момент, коли я здобуду достатньо доказів, я зроблю процесуальне рішення. Кажу чесно, це не означає риття під Гройсмана", – додав Луценко.

Прем'єр же роботою Продана задоволений. Як тільки прем'єр завів на митницю полісменів, експерти почали писати, що це спроба витіснити звідти підконтрольну президенту Службу безпеки України.

Останнім часом Володимир Гройсман не приховує свого конфлікту з президентом і при цьому заводить тісну дружбу з ворожим Порошенку "Народним фронтом",
– розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Частина коштів з розмитнення товарів за ініціативою Гройсмана йде на ремонти доріг. Але останні півроку з митниць значні недонадходження. А чим менше грошей, тим гірші дороги. А кому ж потрібні погані дороги перед виборами?

Автор: Анна Калюжна, Єгор Скоріна
Теги: Новини політики Новини України Новини Одеси Скандал Володимир Гройсман Державна фіскальна служба контрабанда Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 канал
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