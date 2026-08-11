76 керівникам ТЦК різного рівня вже повідомили про підозру, – Цуцкірідзе

Національна поліція України суттєво посилює розслідування зловживань у територіальних центрах комплектування, військово-лікарських комісіях та під час оформлення бронювань. Правоохоронці вже повідомили про підозру десяткам посадовців різного рівня та ініціювали скасування тисяч незаконних медичних висновків.

Про це у коментарі Укрінформу розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Що виявила поліція в роботі ТЦК?

Наразі слідчі зосередили свою увагу на найбільш ризикованих напрямках, пов'язаних із мобілізаційними процесами. Цуцкірідзе зазначив, що правоохоронці вже висунули підозри 76 керівникам ТЦК. Крім того, триває перевірка обставин щодо можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних.

Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов'язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК. Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності. Але так само важливо, щоб відповідальність завжди була індивідуальною та ґрунтувалася на доказах. Ми не можемо допустити, щоб викриття конкретних зловживань перетворювалося на кампанію проти всіх працівників ТЦК чи на автоматичне скасування законних висновків щодо людей, які справді мають тяжкі захворювання або поранення,

– наголосив керівник Нацполіції.

За його словами, посилення слідчої роботи спрямоване саме на ті сфери, де існують найвищі корупційні ризики.

"Йдеться не про формальне збільшення кількості справ, а про якість документування, встановлення всіх учасників схем і доведення матеріалів до суду", – пояснив посадовець.

Загалом від початку повномасштабної війни поліцейські розслідували 428 кримінальних проваджень, які стосувалися сприяння в ухиленні від військової служби, створення фіктивних медичних довідок та незаконного переправлення осіб через державний кордон. З цього масиву справ 105 вже передано на розгляд судів, тоді як в інших досудове слідство ще триває.

Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня – наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам. І ця робота буде продовжена: кожен факт використання службових повноважень для особистої вигоди або незаконного звільнення від мобілізації має отримати належну правову оцінку. Окремо працюємо зі схемами фіктивного бронювання. Зараз перевіряємо обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних. Так само в фокусі нашої уваги – рішення військово-лікарських комісій: під час слідства вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, а 6,5 тисячі незаконних рішень уже скасовано,

– деталізував Максим Цуцкірідзе.

Очільник Нацполіції зауважив, що кожна ситуація потребує окремої оцінки задля захисту прав громадян, які мають законні підстави не служити. Водночас правоохоронці активно притягують до відповідальності й самих ухилянтів.

"Відповідальність передбачена і для тих, хто безпосередньо ухиляється від призову за мобілізацією. За статтею 336 Кримінального кодексу України повідомлено про підозру у вчиненні 6 417 кримінальних правопорушень, до суду скеровано 6 162 обвинувальні акти", – повідомив він.

Також посадовець звернув увагу на тривалість юридичних процедур.

Після цього необхідно встановити всіх учасників, перевірити кожен епізод, дослідити документи та зібрати докази, які витримають розгляд у суді. У складних справах ця робота триває місяці, а іноді й роки,

– зауважив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції.

Нагадаємо, на Волині повідомили про підозру двом начальникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони організували схему так званої "паперової мобілізації", щоб штучно покращити показники власної роботи.