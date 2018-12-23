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      Скандальна ректорка медуніверситету імені Богомольця знову повернула собі посаду

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      Амосову знову поновили на посаді ректора медуніверситету імені Богомольця
      Амосову знову поновили на посаді ректора медуніверситету імені Богомольця / Фото з відкритих джерел

      Звільнену ще навесні ректорку Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову знову поновили на посаді. Відповідне рішення прийняв Окружний адміністративний суд Києва.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

      Читайте також:  Як скандальна Амосова воює за крісло ректора: цинічні схеми

      У відомсті наголошують, що окружний адмінсуд "вирішив трудовий спір, який не є в його компетенції, оскільки така справа вже розглядається Печерським районним судом Києва".

      20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (…) зупинив наказ МОЗ України про звільнення Катерини Амосової з посади ректора і заборонив будь-кому займати посаду ректора, крім Катерини Амосової. МОЗ України оскаржить рішення суду і звернеться в Нацполіцію зі скаргою на відповідного суддю,
      – повідомили у МОЗ.

      До слова, Міністерство охорони здоров'я України ухвалило звільнити ректорку Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерину Амосову у березні. Комісія МОЗ визнала роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з нею.

      У чому суть конфлікту в університеті Богомольця?
      Конфлікт довкола медуніверситету Богомольця розгорівся після того, як студенти не змогли скласти ліцензійний іспит "Крок 1. Стоматологія", що мав відбутися 20 лютого по всій країні у вишах, які готують стоматологів. У зриві іспиту у МОЗ звинувачують ректорку Катерину Амосову, але вона називала таке рішення "зведенням рахунків".

      Наприкінці лютого студенти та трудовий колектив університету Богомольця оголосили страйк. Вони вимагали скасування наказу про звільнення Катерини Амосової та призначення в.о. ректора університету Михайла Захараша. Страйк було завершено через здобуття підтримки комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я в конфлікті між установою та МОЗ.

      Теги: Новини України Новини політики Корупція Гроші Освіта Міністерство охорони здоров’я Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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