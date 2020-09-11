Витратив більше чотирьох годин – подивився інтерв'ю Андрія Богдана Гордону. Цікавий матеріал – для політико-психологічного аналізу. З акцентом саме на психологію. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Фактологических открытий, а тем более сенсаций в этом интервью немного (но они все-таки есть). Интересна психология его отношений с Зеленским, и картинка его (Андрея Богдана) собственной личности.

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Интервью-месседж: о чем говорил Богдан

Основной посыл (месседж, как сказал сам Богдан) этого интервью – обращение к Зеленскому: Владимир Александрович (именно так Андрей Богдан называл в интервью Зеленского, подчеркивая свое уважительное отношение к нему), я не против вас, я против Ермака.

И между строк (слов) сигнал – готов вернуться и помочь вырулить из сложной ситуации. Ну а третий сигнал – Ермаку: война не прекращается, а возобновляется с новой силой. Но мне кажется, что именно открытая, публичная война с Ермаком может помешать Богдану вернуться в команду Зеленского, так как Зеленский не любит конфликтов. Именно, из-за конфликтности Богдану и пришлось покинуть команду Зеленского. Вот такая неоднозначная ситуация, и такой специфический политический треугольник.

Кто вместо Зеленского?

Также Андрей Богдан сделал прогноз о том, кто может сменить Зеленского на посту президента Украины. Выскажу и свое мнение по этому поводу. Во-первых, еще рано делать такой прогноз. До ближайших президентских выборов все еще может резко измениться.

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Во-вторых, я согласен с Богданом в том, что для Украины желательна и более вероятна центристская фигура на посту арезидента. А в-третьих, не совсем с ним согласен по названным им кандидатурам (Разумков, Кличко, Гройсман, Портнов) и по их классификации на правоцентристских и левоцентристских. Это универсальная классификация, но в Украине она не работает.

Что касается названных кандидатур, то я вижу определенную перспективу только у Дмитрия Разумкова и то, только в случае, если он будет официальным преемником Зеленского или займет его политическую нишу в случае ухода Зеленского из политики.

У Виталия Кличко президентский рейтинг сейчас на уровне 1%, у Гройсмана немного выше – около 2%. У Портнова я вижу возможность политической перспективы, но вряд ли президентской. Пока не видно у него амбиций на самостоятельную лидерскую роль. К тому же в нынешней Украине (с электоральной структурой после 2014 г., после потери Крыма и части Донбасса) у антимайданного политика нет шансов на победу на президентских выборах.