Скандал із ремонтом гелікоптерів для президента Куби: Росія взяла аванс і "забула" про контракт

Російський оборонний холдинг "Вертольоти Росії" отримав понад 600 мільйонів рублів авансу за ремонт президентських гелікоптерів Куби. Однак контракт так і не почав виконувати.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Російський оборонний холдинг "Вертольоти Росії" знову в центрі міжнародного скандалу.

Читайте також Росія вербує кубинців для війни проти України: в мережі показали списки найманців

Росія підставила Кубу з ремонтом гелікоптерів

Йдеться про контракт із кубинською компанією "Техноимпорт" на капітальний ремонт двох гелікоптерів Мі-17-1В, що належать президенту Куби. Документи, які опинилися у розпорядженні InformNapalm та MILITANT INTELLIGENCE, свідчать: попри сплачений аванс у понад 600 мільйонів рублів, Росія не розпочала виконання угоди.

Ремонт по-російськи / Фото: InformNapalm

Контракт був укладений у рамках масштабної співпраці між двома країнами, яка не припинилась навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як випливає з листування, опублікованого раніше, російська сторона регулярно зриває дедлайни, накидає додаткові платежі та фактично поводиться як шахрай на міжнародному ринку ВПК.

До того ж, у "Вертольотів Росії" регулярно витікають секретні документи, що відкриває лазівки для стороннього втручання в оборонні процеси.

Цікаво, що в травні 2024 року президент Куби публічно висловив занепокоєння через катастрофу з гелікоптером президента Ірану. Це могло стати приводом для тиску на Росію, аби та нарешті почала ремонт техніки глави держави.