У керівництві "Слуги народу" зауважили, заява нардепа Миколи Галушко про вихід з партії "Слуга народу" не означає, що він покине і однойменну фракцію у Верховній Раді. Тобто, він і надалі входитиме до монобільшості.

Чи покине Галушко фракцію "Слуга народу" в Раді

За словами першої заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, Галушко сам заявив, що його вихід із партії не означає, що він більше не представлятиме президентську політсилу в парламенті. Про це Кравчук повідомила під час брифінгу перед засіданням фракції "Слуга народу" в Києві, передає 24 канал.

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Тобто, він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу". Деякі народні депутати фракції не є членами партії та є зосередженими виключно на законодавчій діяльності, не беручи участі в партійному будівництві,

– зауважила одна з керівників "Слуги народу".

До речі! За 9 місяців роботі Галушко жодного разу не виступав Верховній Раді. Окрім нього, таким досягненням можуть похвалитися ще понад 50 "слуг народу".

Галушко заявив про вихід із партії "Слуга народу" 26 вересня.

Причиною цього політик назвав "продані місця" у списках кандидатів на місцевих виборів. Про це він повідомив і у відеозверненні до президента Зеленського.

...на місцевих виборах місця в списках від партії "Слуга народу" було продано. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами та старими елітами, на жаль, – просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії "Слуга народу" в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда не братимуть участі