Скандальний вихід Галушка з партії "Слуга народу": чи покине він однойменну фракцію
У керівництві "Слуги народу" зауважили, заява нардепа Миколи Галушко про вихід з партії "Слуга народу" не означає, що він покине і однойменну фракцію у Верховній Раді. Тобто, він і надалі входитиме до монобільшості.
Чи покине Галушко фракцію "Слуга народу" в Раді
За словами першої заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, Галушко сам заявив, що його вихід із партії не означає, що він більше не представлятиме президентську політсилу в парламенті. Про це Кравчук повідомила під час брифінгу перед засіданням фракції "Слуга народу" в Києві, передає 24 канал.
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Тобто, він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу". Деякі народні депутати фракції не є членами партії та є зосередженими виключно на законодавчій діяльності, не беручи участі в партійному будівництві,
– зауважила одна з керівників "Слуги народу".
Головне про вихід Галушка з партії "Слуга народу"
- Галушко заявив про вихід із партії "Слуга народу" 26 вересня.
- Причиною цього політик назвав "продані місця" у списках кандидатів на місцевих виборів. Про це він повідомив і у відеозверненні до президента Зеленського.
...на місцевих виборах місця в списках від партії "Слуга народу" було продано. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами та старими елітами, на жаль, – просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії "Слуга народу" в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда не братимуть участі
- Галушко виграв вибори депутата Верховної Ради в 97-му округу (Бровари Київської області).