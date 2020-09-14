Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила скандального експрезидента "Укрбуду" і колишнього нардепа Максима Микитася під вартою. Його підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії.

Водночас Максим Микитась має право внести заставу в розмірі 100 мільйонів гривень і покинути СІЗО. Про це мовиться у рішенні ВАКС.

Раніше З екснардепа Микитася стягнули 30 мільйонів гривень до держбюджету: деталі

Суд відмовив у задоволенні апеляції та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 3 вересня. Таке рішення Апеляційна палата ВАКС винесла 14 вересня.

Зверніть увагу! Раніше Максим Микитась просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт через недугу матері. Однак, Вищий антикорупційний суд у проханні відмовив.

В чому підозрюють Микитася

Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використавши свої зв'язки у забудовних компаніях.

За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.

За декілька місяців – у січні 2020 року, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну "в особистих справах".

3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня – з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.