Скандального Микитася залишили під вартою: суд призначив йому вражаючу заставу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила скандального експрезидента "Укрбуду" і колишнього нардепа Максима Микитася під вартою. Його підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії.
Водночас Максим Микитась має право внести заставу в розмірі 100 мільйонів гривень і покинути СІЗО. Про це мовиться у рішенні ВАКС.
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Суд відмовив у задоволенні апеляції та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 3 вересня. Таке рішення Апеляційна палата ВАКС винесла 14 вересня.
В чому підозрюють Микитася
- Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використавши свої зв'язки у забудовних компаніях.
- За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.
- Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.
- За декілька місяців – у січні 2020 року, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну "в особистих справах".
- 3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня – з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.
Хто такий Максим Микитась?Він один із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював "Укрбуд", що була своєрідною парасолькою для офшорних компаній. В ЗМІ часто писали про його тісні зв'язки з мером Києва Віталієм Кличком.
Микитась став нардепом у 2016 році, здобувши перемогу на проміжних виборах у одномандатному окрузі в Чернігові, як самовисуванець. Хоча до цього з червня 2014 по жовтень 2015 року був депутатом Київської міськради в складі фракції "УДАР-Солідарність". Під час складання ним присяги як народного депутата його засвистали інші нардепи. У вересні 2017 року Микитась приєднався до депутатської групи "Воля народу".