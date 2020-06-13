Суддю Дніпровського райсуду Києва Едуарда Бовкуна звинувачували в отриманні хабара у розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші він нібито обіцяв, що не буде виносити рішення про конфіскацію квартири засудженого у справі, яку він розглядав. Однак справу згодом закрили, а скандального суддю поновили на посаді безстроково.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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Хто такий Бовкун

Едуард Бовкун у 2009 році указом президента був призначений суддею Дніпровського райсуду Києва. Однак скандал з хабарем розгорівся вже через рік – у 2010 році. Тоді прокуратури звинувачували Бовкуна в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів, а за ці гроші суддя начебто обіцяв залишити квартиру засудженому у справі, яку він розглядав.

► Справа про хабар згодом закрили

Кримінальну справу проти Бовкуна розглядали в суді до 2016 року. За словами Ірини Шиби, проблема виникла у тому, що частина доказів була зібрана з порушеннями законодавства. Саме тому їх використати у справі не змогли.

Попри клопотання Бовкуна, суд не знайшов підстав для виправдального вироку, а вирішив повернути справу в прокуратуру, де її закрили,

– зазначила Шиба.

Бовкун проходив співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів у 2018 році. Тоді були численні питання до декларацій судді.

► Що відомо про декларації Бовкуна

Як ствердила у блозі Ірина Шиба, за 2013 – 2017 роки суддя задекларував всього лиш 750 тисяч доходу. "При цьому, 390 тисяч зміг позичити знайомим, а ще й заощадити 250 тисяч", – сказала Шиба.

Бовкун нібито пояснював це тим, що жив за гроші важкохворого батька. Також певна частина грошей на позичку була від 20-річної доньки судді Кулікової.

До слова. Бовкун їздить на автомобілі батька, але у декларації машини немає. Суддя пояснив, що не декларував його, бо лише зрідка бере його покористуватись. Однак працівників судових установ чомусь не зацікавило, як це можливо. Річ у тім, що батько живе на Закарпатті – за 800 кілометрів від Києва.

► Згодом Бовкуна призначили безстроково

У Бовкуна закінчився 5-річний термін суддівства, а тому Вища рада правосуддя вирішувала, чи призначати його безстроково. "Попри заяви Автомайдану та Фундації DEJURE, що призначення Бовкуна негативно вплине на довіру до судової влади, члени ВРП рекомендували його призначити", – зауважила Шиба.

Вона зазначила, що у членів ВРП не виникло до Бовкуна жодних питань. Ба більше, розгляд його кандидатури тривав менше, ніж хвилину. Проти його призначення виступила лише 1 особа.



Премію "НЕчесть тижня" отримала Вища рада правосуддя / Фото скриншот з відео

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" за 13 червня 2020:​