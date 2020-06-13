Скандального суддю, якого звинувачували в отриманні хабара у 5 тисяч доларів, поновили на посаді
Суддю Дніпровського райсуду Києва Едуарда Бовкуна звинувачували в отриманні хабара у розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші він нібито обіцяв, що не буде виносити рішення про конфіскацію квартири засудженого у справі, яку він розглядав. Однак справу згодом закрили, а скандального суддю поновили на посаді безстроково.
Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.
Цікаво Обшукали помешкання юриста, який нібито міг видалити докази вбивства Шеремета: чому це незаконно
Хто такий Бовкун
Едуард Бовкун у 2009 році указом президента був призначений суддею Дніпровського райсуду Києва. Однак скандал з хабарем розгорівся вже через рік – у 2010 році. Тоді прокуратури звинувачували Бовкуна в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів, а за ці гроші суддя начебто обіцяв залишити квартиру засудженому у справі, яку він розглядав.
► Справа про хабар згодом закрили
Кримінальну справу проти Бовкуна розглядали в суді до 2016 року. За словами Ірини Шиби, проблема виникла у тому, що частина доказів була зібрана з порушеннями законодавства. Саме тому їх використати у справі не змогли.
Попри клопотання Бовкуна, суд не знайшов підстав для виправдального вироку, а вирішив повернути справу в прокуратуру, де її закрили,
– зазначила Шиба.
Бовкун проходив співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів у 2018 році. Тоді були численні питання до декларацій судді.
► Що відомо про декларації Бовкуна
Як ствердила у блозі Ірина Шиба, за 2013 – 2017 роки суддя задекларував всього лиш 750 тисяч доходу. "При цьому, 390 тисяч зміг позичити знайомим, а ще й заощадити 250 тисяч", – сказала Шиба.
Бовкун нібито пояснював це тим, що жив за гроші важкохворого батька. Також певна частина грошей на позичку була від 20-річної доньки судді Кулікової.
► Згодом Бовкуна призначили безстроково
У Бовкуна закінчився 5-річний термін суддівства, а тому Вища рада правосуддя вирішувала, чи призначати його безстроково. "Попри заяви Автомайдану та Фундації DEJURE, що призначення Бовкуна негативно вплине на довіру до судової влади, члени ВРП рекомендували його призначити", – зауважила Шиба.
Вона зазначила, що у членів ВРП не виникло до Бовкуна жодних питань. Ба більше, розгляд його кандидатури тривав менше, ніж хвилину. Проти його призначення виступила лише 1 особа.
Премію "НЕчесть тижня" отримала Вища рада правосуддя / Фото скриншот з відео
Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" за 13 червня 2020: