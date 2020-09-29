Скандальному Микитасю оголосили ще одну підозру: через корупційну схему з "Енергоатомом"
Національне антикорупційне бюро 28 вересня повідомило ексдепутату Максиму Микитасю про нову підозру. Скандального забудовника звинувачують в корупційній угоді з "Енергоатомом".
У пресслужбі НАБУ не назвали імені підозрюваного, але зазначили обставини справи. А вони вказують саме на Микитася.
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Що відомо про схему за участю Микитася
- За даними слідства, у 2017 році посадовець підрозділу держпідприємства "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією Микитася БК "Укрбудмонтаж" договір на 929 мільйонів гривень.
- Компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 мільярда гривень.
- Об'єкт і досі не введено в експлуатацію.
- Відтоді впродовж 2017 – 2019 років посадовець "Енергоатома" безоплатно отримав від іншої компанії, також підконтрольної Микитасеві, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 мільйона гривень.
- В НАБУ зазначають, що це вже другий епізод викритих НАБУ та САП корупційних зловживань за участі нардепа.
В чому ще підозрюють Микитася
- Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використавши свої зв'язки у забудовних компаніях.
- За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.
- Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.
- За декілька місяців – у січні 2020 року, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну "в особистих справах".
- 3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня – з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави. 14 вересня його залишили під вартою.
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Хто такий Максим Микитась?Він один із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював "Укрбуд", що була своєрідною парасолькою для офшорних компаній. В ЗМІ часто писали про його тісні зв'язки з мером Києва Віталієм Кличком.
Микитась став нардепом у 2016 році, здобувши перемогу на проміжних виборах в одномандатному окрузі в Чернігові, як самовисуванець. Хоча до цього з червня 2014 по жовтень 2015 року був депутатом Київської міськради в складі фракції "УДАР-Солідарність". Під час складання ним присяги як народного депутата його засвистали інші нардепи. У вересні 2017 року Микитась приєднався до депутатської групи "Воля народу".