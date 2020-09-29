Національне антикорупційне бюро 28 вересня повідомило ексдепутату Максиму Микитасю про нову підозру. Скандального забудовника звинувачують в корупційній угоді з "Енергоатомом".

У пресслужбі НАБУ не назвали імені підозрюваного, але зазначили обставини справи. А вони вказують саме на Микитася.

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Що відомо про схему за участю Микитася

За даними слідства, у 2017 році посадовець підрозділу держпідприємства "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією Микитася БК "Укрбудмонтаж" договір на 929 мільйонів гривень.

Компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 мільярда гривень.

Об'єкт і досі не введено в експлуатацію.

Відтоді впродовж 2017 – 2019 років посадовець "Енергоатома" безоплатно отримав від іншої компанії, також підконтрольної Микитасеві, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 мільйона гривень.

В НАБУ зазначають, що це вже другий епізод викритих НАБУ та САП корупційних зловживань за участі нардепа.

В чому ще підозрюють Микитася

Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень . Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використавши свої зв'язки у забудовних компаніях.

. Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використавши свої зв'язки у забудовних компаніях. За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.

За декілька місяців – у січні 2020 року, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну "в особистих справах".

3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня – з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави. 14 вересня його залишили під вартою.

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