24 Канал Новини України Укрзалізниця зупиняє частину поїздів наприкінці березня: які рейси буде скасовано
28 березня, 09:38
Укрзалізниця зупиняє частину поїздів наприкінці березня: які рейси буде скасовано

Юлія Харченко
Основні тези
  • В Україні наприкінці березня тимчасово скасують низку приміських поїздів через планові ремонти, зокрема рейси на маршрутах Гребінка – Бахмач, Бахмач – Ромни – Ромодан, та інші.
  • Укрзалізниця наголошує на важливості цих змін для безпеки перевезень та закликає пасажирів перевіряти розклад і планувати подорожі заздалегідь.

В Україні наприкінці березня частину приміських поїздів тимчасово скасують через планові ремонти рухомого складу. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і враховувати зміни під час планування поїздок.

Проте, ці зміни тимчасові і маршрути відновляться з часом. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Дивіться також До Карпат стане легше дістатися: Укразалізниця призначила додаткові поїзди 

Які маршрути зазнають змін?

В Україні наприкінці березня низка приміських поїздів тимчасово не курсуватиме через планову технічну "профілактику" та ремонт рухомого складу. Обмеження діятимуть у різні дні залежно від напрямків. 

Зокрема, такі маршрути зазнають змін:

  • 28 березня скасовуються поїзди №6242 сполученням Гребінка – Бахмач та №6934/6548 Бахмач – Ромни – Ромодан.
  • 29 березня не курсуватимуть рейси №6541/6542 Ромодан – Ромни – Ромодан, №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач-Пасажирський, а також №6245 Бахмач-Пасажирський – Гребінка.
  • 30 березня тимчасово скасовується поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ. Водночас для пасажирів передбачено альтернативний рейс №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ. 

Крім того, у період з 31 березня по 3 квітня не курсуватиме поїзд №6277/6270 Тернопіль – Чортків – Тернопіль. Із Тернополя рейси скасовані 31 березня та 1–2 квітня, а з Чорткова – 1 – 3 квітня. 

В Укрзалізниці наголошують, що такі роботи проводяться відповідно до графіків сервісного обслуговування для забезпечення безпеки перевезень. Пасажирів закликають враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої подорожі.

Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів: що потрібно знати?

  • Укрзалізниця посилила правила безпеки через зростання загроз для залізничної інфраструктури. Десятки фахівців працюють цілодобово, відстежуючи загрози для кожного рейсу у режимі реального часу.

  • Після сигналу провідника про небезпеку пасажирам слід негайно підготуватися до можливої евакуації – взяти документи, телефон і залишатися на місцях. Особливо важливо заздалегідь повідомити про людей, які потребують допомоги, щоб евакуація пройшла швидко та безпечно. 

  • Після зупинки поїзда виходити потрібно організовано, без паніки, не беручи великі речі та допомагаючи іншим. Пасажирам категорично заборонено створювати тисняву, стрибати на колії чи ігнорувати можливу небезпеку від зустрічних поїздів. 

  • Після виходу з вагона слід відійти на безпечну відстань, не скупчуватися біля складу та виконувати всі вказівки персоналу. Повернення до поїзда дозволяється лише після офіційного сигналу про завершення небезпеки.