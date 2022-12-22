Чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік: влада дала відповідь

Коли баталії щодо встановлення головної ялинки у Києві трохи вщухли, серед киян почалися нові суперечки щодо того, чи потрібно скасовувати комендантську годину на Новий рік.

Всі крапки над "і" розставив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ", передає 24 канал.

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Бондаренко зазначив, що у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде. За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги,

– заявив Бондаренко.

Що про це кажуть кияни

Цьогоріч в українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята, оскільки у період дії воєнного стану вони не передбачені.

Раніше громадськість вимагала дозволити населенню використовувати служби таксі й таким чином переміщатись по місту у Новий рік. Для цього було створено навіть спеціальну петицію. Втім, є як позитивні реакції на таку пропозицію, так і негативні. Тому і петицій дві – "за" і "проти".

Станом на 22 грудня петиція про скасування комендантської години 1 січня 2023 року не назбирала необхідних голосів. Петицію підтримали лише 2111 людей з 6000 необхідних. Цікаво, що інша петиція – яка просить не скасовувати комендантську годину з 31.12.2022 по 01.01.2023 – також ще не набрала необхідної для розгляду кількості голосів. Її підтримали лише 1342 особи з 6000 необхідних.