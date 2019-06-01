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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Володимир Патола

      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги

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      Командувач об’єднаних сил генерал лейтенант Олександр Сирський (зліва)
      Командувач об’єднаних сил генерал лейтенант Олександр Сирський (зліва) / Володимир Патола

      Ці люди не тільки героїчно воюють – вони ще знаходять у собі сили підтримувати добрий гумор та зразковий порядок у всьому, – генерал лейтенант Олександр Сирський.

      Генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив бойові позиції на Світлодарській дузі. Він особисто оцінив систему вогню, бойові можливості підрозділу на випадок агресивних дій противника, загрози з боку ворога і його потенційні дії, успіхи воїнів та їхні потреби.

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      Командувач дав високу оцінку організації постів спостереження, системи оборони, облаштування як позицій, так і побутових умов. Він відзначив, що, попри критично малу відстань до ворожих укріплень, у 250 метрів, та постійну напругу, – все організовано просто зразково.

      Я був приємно вражений. Ретельно облаштовані траншеї, відпрацьована уся необхідна бойова документація, кожен знає свої обов'язки, роль та місце на випадок будь-якої ситуації. Воїни майстерно володіють зброєю. При цьому вони ще й зібрані, підтягнуті, охайні, підтримують себе і товаришів у доброму гуморі. За таких умов люди роблять значно більше, аніж від них можна чекати. Скажу лише одне: "Дякую". Будуть нагороди. Військові їх заслужили, – зазначив генерал-лейтенант Олександр Сирський.

      Активні зіткнення на Світлодарській дузі тривають з квітня 2016 року. За інформацією з відкритих джерел, протягом 4 років постійної вогневої активності 21 український воїн віддав своє життя на цій ділянці театру бойових дій. Лише в період з 18 по 23 грудня 2016 року було знищено 42 бойовики та завдано окупантам значних санітарних втрат.

      17 лютого 2019 року при черговій спробі противника атакувати наші позиції, українські військові відбили напад, захопили зброю і взяли в полон російського диверсанта. Завдяки відважним і вмілим діям наших захисників ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

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      сьогодні
      1982
      Автор: Володимир Патола
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Війна на Донбасі Олександр Сирський Війна
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