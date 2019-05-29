22:55
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Володимир Патола
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Володимир Патола

      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"

      1153
      "Учитель" сказав: "Перемога за нами!"
      "Учитель" сказав: "Перемога за нами!" / Скрін з відео

      Від місця зйомки до ворога зовсім недалеко. Але пости надійно несуть службу, охороняючи спокій побратимів.

      Чоловік на відео тільки здається спокійним і безтурботним. На цьому столі немає зараз і не буває ніколи пляшки, а в душі офіцера – справжньої розслабленості. Просто ротний з позивним "Учитель" – добрий психолог і гарний педагог. Він знає, що у людей виникає тривога, якщо вони бачать командира напруженим. І знає, що навіть на війні, коли настає хвилина затишшя, – воїни не повинні думати про небезпеку. А ті, хто змінився, повинні знати – все буде добре. Все штатно. Власне, мабуть, так і є…

      Командир однієї з рот одного з батальйонів 53-ї механізованої бригади. Старший лейтенант "Учитель":

      Чого "Учитель"? Вчитель фізичної культури і захисту Вітчизни. Працював 5 років у школі села Садове.

      Звідки взявся цей клинок? Його мені подарували побратими четвертої хвилі мобілізації, коли йшли зі служби "на дембель". Я воюю з 2015-го року.

      Мої хлопці і дівчата – добрі козаки. Нормальні підлеглі. Гарний особовий склад. Дух у всіх – бойовий.

      Який варіант миру влаштує особисто мене? Ні кроку назад. Ні клаптика землі не віддамо.

      Читайте також: Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
      сьогодні
      7742
      Автор: Володимир Патола
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      сьогодні , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1153
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      сьогодні , 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      749
      Паспортная афера Путина
      сьогодні , 21:00 Паспортная афера Путина
      Іван Яковина 636
      Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      сьогодні , 20:30 Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      Світлана Попова 663
      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      сьогодні , 20:00 Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      Анастасія Зазуляк 5330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук