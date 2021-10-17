Відставка Дмитра Разумкова супроводжувалося великим загостренням політичних пристрастей. "Слуги народу" звинувачували його у змові з олігархами та саботажі виборчих обіцянок Зеленського. Сам глава парламенту називав колишніх соратників з монобільшості ледь не зрадниками, які забули про свою місію в політиці.

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Але мало хто знає, що правління Разумкова супроводжувалося не тільки зривом деолігархізації як закону, коли він розіграв партію з омбудсменом Людмилою Денисовою та почав затягувати його ухвалення, бо той, мовляв, порушує права олігархів.

І це не згадуючи про відмову Разумкова проголосувати за санкції на:

Медведчука;

Фірташа;

Фукса;

олігархічні телеканали.

Але за часів його правління сталася ще одна подія, яку до останнього тримали в секреті.

Завдяки Разумкову на Липках побудують 15-поверхівку

Завдяки ексспікеру Дмитру Разумкову на київських Липках, прямо біля парламенту, на місці триповерхової адмінбудівлі Верхової Ради виросте 15-поверховий хмарочос.

Скільки за це було роздано хабарів, можна лише здогадуватися. Рішення ухвалено таємно від депутатів та громадськості.

Фактично мовиться про розігрування показушного конкурсу під наперед визначеного переможця. Той отримав у своє розпорядження територію в самісінькому центрі Києва, у хвилині ходи від Верховної Ради, прямо біля внутрішнього двору адміністрації президента – в золотій милі київських Липок.

Мовиться про адресу за вулицею Шовковична, 12-Б. Тут збудують 15-поверхове "одоробло", прямо впритул до іншого потворного житлового будинку, який звели на місці колишньої власності Державного управління справами.

Сам Разумков, коли заходить мова про його роботу як спікера, сипле пафосними фразами та надриває горло, розповідаючи, що працював на людей.

Промова Разумкова з трибуни Верховної Ради: відео

Але, якщо відволіктися від політичних гасел та опуститися на землю, то виявиться, що саме при Разумкові відбувся дерибан об'єктів парламенту.

При Разумкові приміщення Ради відчужили приватним забудовникам

Фактично приміщення Ради відчужили приватним забудовникам, які реалізують тут всі свої фантазії, а з парламентом розрахуються кількома елітними помешканнями. Які, можна припускати, роздерибанять серед наближених осіб.

Зараз у дворах біля Верховної Ради розташована триповерхова адміністративна будівля часів радянської забудови, яка служить для потреб апарату парламенту.

Зверніть увагу! Спочатку реконструкція передбачала її збільшення до 5 – 9 поверхів. Це відповідає чинному генплану, який встановлює обмеження у висоті – не вище 27 метрів, тобто 9 поверхів, для забудови у Центральній планувальній зоні столиці, куди входить вулиця Шовковична. Втім грудневий договір, благословенний Разумковим, передбачає щонайменше 15 поверхів.

Розіграли цю партію під проводом Разумкова, який не лише керував депутатами в залі, але тримав під своїм контролем апарат парламенту. А там би ніколи в житті не пішли на таку оборудку, не отримавши відмашку від спікера.

Щоб не привертати увагу, провернули оборудку прямо під Новий рік. До речі, це типова модель поведінки хижацької будівельної мафії. В часи Януковича історичну садибу архітектора Казанського на Поштовій площі знесли також під Новий рік.



Садиба архітектора Казанського / Фото UNN

Будівля на Шовковичній, на земельну ділянку якої поклали оком забудовники, ще стоїть. Але, судячи зі схематозу, вона викликає величезні апетити в будівельної мафії.

Щоб знайти найкращого інвестора на перебудову цієї будівлі, було начебто проведено аукціон, тільки сталося це 30 грудня, у найменш вдалий день для пошуку інвестора. А організовано аукціон було маловідомою Товарною біржею "Український центр біржової торгівлі".

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Отже, заявки на участь в аукціоні "пайової участі" приймали з 18 години 29 грудня до 14:50 наступного дня, 30 грудня 2020 року. А сам конкурс призначили на 15:00 того ж таки 30 грудня, перед Новим роком, коли забудова території на Липках могла цікавити тільки спеціально "заряджених людей".

Сам же договір було укладено 31 грудня 2020 року між Державним будівельним комбінатом Управління справами Апарату Верховної Ради України та фірмою "Комфорт Буд Інвест".

Тобто в останній день року, коли вже вся країна або святкувала, або прикрашала ялинку, або поспішала у гості, в стінах парламенту було укладено оборудку.

Оскільки мовиться про такий козирний актив парламенту прямо на Липках, спікер не просто не міг про це не знати – він мав би максимально "газувати", щоб все зробити вчасно.

За інвестиційним договором, внаслідок "реконструкції" етажність зросте з 3 до 15 поверхів. Площа будівлі збільшиться в 10 разів. Замість кабінетів з'явиться 117 апартаментів. Площа забудови збільшиться вдвічі.

Єдине, дивно, що поверхів лише 15. Варто будувати одразу 50 або 100-поверхівку. І дати їй назву "Разумков-тауер". За вказаним договором, сторони домовилися реконструювати наявні адмінбудинки на вулиці Шовковичній, 12-Б під багатофункціональний комплекс.

Дивіться відеоблог "Чесна політика" на 24 каналі:

Державне підприємство, яке належить Верховній Раді, отримує у власність близько 10 квартир загальною площею 1 117 квадратних метрів апартаментів в об'єкті. Це еквівалент 172, 73 мільйони гривень. А "Комфорт Буд Інвест" – решту всіх площ.

При цьому сторони прописали, що за домовленістю фірма може компенсувати держпідприємству його частку грошима або ж нерухомістю (квартири, апартаменти) в інших об'єктах.

З ким пов'язана фірма, яка виграла конкурс у Разумкова

Як пише сайт "Наші Гроші", фірма "Комфорт Буд Інвест" пов'язана з Андрієм Вавришем. Це один з найбільш агресивних київських забудовників.

В минулому – чиновник Київської міської державної адміністрації. Входив у керівництво департаментом містобудування та архітектури.



Андрій Вавриш / Фото Вікіпедії

До цього скликання Ради він делегував групу мажоритарників від Києва, зокрема, по Подільському району, де він будує багато нерухомості, Вавриш завів до парламенту ще одну колишню чиновницю мерії Анну Бондар.

Прізвище Вавриша згадували в скандалі, пов'язаному з намаганням знищити ще одну історичну будівлю, яка розташована на вулиці Гончара, 71. Вона має статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення. Було розібрано дах й частину стіни.

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Поруч з цією будівлею компанія Вавриша планує побудувати ще один житловий комплекс. Забудовник сказав, що зносити будівлю не планують, а навпаки укріплюють її.

Ще один приклад схематозу за часів спікера Разумкова

Будинок парламенту на вулиці Шовковичній, який Разумков сплавив під забудову – це не єдиний кричущий приклад схематозу за часів його керівництва парламентом.