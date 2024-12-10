Російський "привид" у Європі: у ГУР пояснили, що лякає деяких союзників України

Деякі партнери в Європі не передають Україні зброю через страх перед Росією. Саме через кремлівську пропаганду у світі існують ці "привиди" ескалації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Вадима Скібіцького в інтерв'ю журналістам північномакедонського видання Civil Media.

До теми "Прямо зараз": Шольц закликав до переговорів з Україною про шляхи припинення війни

Скібіцький пояснив страхи партнерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва вкотре підтвердив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети Taurus. В інтерв'ю Скібіцький наголосив, що Німеччина надала нашій країні чимало військової допомоги. Окрім систем ППО, танків, артсистем, безпілотників, важкого озброєння, Бундесвер також тренує українських військових.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала військової допомоги на 28 мільярдів євро.

Водночас Скібіцький зауважив, що для багатьох партнерів України по всьому світу залишається зі страхом перед "видимістю" ескалації з боку Росії.

Завдяки кремлівській пропаганді "привиди" ескалації блукають Європою. Іноді вони проникають навіть у найвищі кабінети. Ми можемо розуміти певну обережність в політиці наших партнерів, але намагаємося переконати їх не боятися абсурдних загроз з боку Росії. Кремлівських маніяків і вбивць, які похитнули світову стабільність і загрожують Європі, треба лише ізолювати й карати,

– наголосив Скібіцький.

Представник ГУР МО наголосив, що далекобійні ракети Taurus – чудова зброя, яка могла б допомогти Україні. Однак, через те, що вона продовжує лежати на складах, росіяни й далі вдаються до ракетного тероризму.