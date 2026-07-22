"Скибюк у моїй команді": Драпатий розпочав виконувати обов'язки Головнокомандувача

Новоспечений Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий розпочав роботу. Зокрема, він прокоментував призначення начальником Генштабу генерала-майора Ігор Скибюка.

Про це Драпатий написав у фейсбуці.

Що Драпатий каже про Ігоря Скибюка?

Михайло Драпатий подякував Володимиру Зеленському за підтримку рішення щодо призначення Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу.

За словами військового, зі Скибюком він познайомився у 2022 році на півдні України під час операції зі звільнення Херсонщини.

Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи,

– підкреслив Драпатий.

Він також зазначив, що за час командування Скибюка Десантно-штурмовими військами там сформувалося покоління сильних командирів – Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти,

– йдеться в дописі головнокомандувача ЗСУ.

Крім того, Драпатий повідомив, що президент поставив перед новим керівництвом ЗСУ низку завдань.

Зокрема, йдеться про продовження та посилення наступальних дій у всіх доменах, планування нових операцій у тилу противника, розвиток українського війська й військових технологій, а також нарощування спроможностей Сил оборони.

Нагадаємо, ввечері 21 липня Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. За словами президента, вони з Драпатим вже визначили завдання на найближчий час та в середньострокову перспективу.

Сам Драпатий заявив, що служіння Україні завжди було для нього честю, та подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська.