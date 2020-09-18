У 2020 році паломники витратили в Україні набагато менше, ніж зазвичай – близько 14 мільйонів гривень. Усе тому, що тисячі хасидів не змогли приїхати в Умань через заборону уряду на в'їзд іноземців, пов'язану з пандемією коронавірусу.

До епідемії коронавірусу хасиди витрачали в Україні близько 75 мільйонів доларів. Про це розповів президент фонду Рабі Нахмана Натан бен Нун у коментарі PavlovskyNEWS.

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За словами Бен Нуна, у 2020 році на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – хасиди витратили всього 14 мільйонів гривень. У період свята паломники платять за все: воду, газ, безпеку, медичну допомогу та ліки.

Мер Умані про надходження від хасидів в минулих роках

Мер Умані Олександр Цебрій ще в серпні розповів в інтерв'ю "НВ", що у 2019 році підприємці, які працюють на забезпечення паломників, поповнили бюджет міста на 7,5 мільйона гривень. Однак за вивезення сміття після святкувань хасидів Умань витратила 2,5 мільйона гривень.

Минулого року місто відвідали майже 30 тисяч паломників. Проте були роки, коли їхня кількість зростала до 50 тисяч людей. Житло на час святкування Рош га-Шана коштувало від 20 до 500 доларів з людини за добу.

Також продавці збільшували ціни на товари для хасидів. Наприклад, для жителя Умані кілограм картоплі коштував 15 гривень, а для хасида – 25 гривень.

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