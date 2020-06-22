Ответьте сами.

К теме: Снижение зарплат госаппарата: правильно ли мы экономим?

Знаете сколько стоит Украина? Столько, сколько стоят решения относительно ее будущего. Для принятия решения в ВР нужно минимум 226 голосов. Как уже не раз писали в СМИ, депутатам к их официальной зарплате доплачивают от 5 до 15 тысяч долларов в месяц, в зависимости от статуса и ранга.

Соответственно, если взять среднюю доплату в 10 тысяч долларов, "контрольный пакет голосов" в Раде будет стоить всего 27 миллионовдолларов в год. А здесь:

– и изменения в бюджет на миллиарды гривень

– и назначение Кабмина, который государственными потоками и госпредприятиями управляет.

Выходит, контроль страны, с ВВП 150 млрд долларов, контроль над госкомпаниями (Укрнафта, Укргаздобыча, Энергоатом, Укрзализница, Автодор), миллионами гектаров госземли стоит "всего" 27 миллионов долларов в год.

Не там мы экономим...

Как вам такой абонемент? Возникает два вопроса:

1. Откуда деньги, которые платятся депутатам?

2. Почему мы, граждане не можем обеспечить своим представителям рыночную зарплату (те же 5–10 тысяч долларов), что бы они работали на нас, а не на тех, кто им доплачивает?

Ведь с каждого украинца получится всего по 1,5 доллара в год.

P.S. К слову. Ближайшие пару месяцев будет возможность изменить ситуацию. Если, конечно, захотим.