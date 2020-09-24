Російський опозиціонер Олексій Навальний досі проходить лікування в Німеччині. Відомо, що залишитиметься він там до кінця реабілітації.

Про це повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш, пише Інтерфакс. За її словами, це питання "не декількох днів і, напевно, навіть не декількох тижнів, очевидно".

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"Зараз, природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки у Німеччині проходити реабілітацію", – сказала вона.

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