Як довго Навальний буде в Німеччині: відповідь прессекретарки
Російський опозиціонер Олексій Навальний досі проходить лікування в Німеччині. Відомо, що залишитиметься він там до кінця реабілітації.
Про це повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш, пише Інтерфакс. За її словами, це питання "не декількох днів і, напевно, навіть не декількох тижнів, очевидно".
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"Зараз, природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки у Німеччині проходити реабілітацію", – сказала вона.
Отруєння Навального: що відомо
- Під час польоту з Томська до Москви влітку 2020 року Олексію Навальному стало погано. Активіста госпіталізували до місцевої лікарні, де він впав у кому.
- Згодом його відвезли на лікування до Німеччини.
- Як виявилось, опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли на шкірі, у крові та сечі, а також на пляшці, з якої Навальний пив.
- Після виходу з коми активіст вимагав повернути одяг, який був на ньому вдень отруєння. На його думку, речі є важливим доказом замаху. В лікарні Омська заявили, що одяг Навального вилучили правоохоронці.
- 23 вересня опозиціонера виписали з лікарні. Він вперше прогулявся в парку.