Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Скільки пасажирів проїхалися в київському метро в перший день після відкриття

- Читать новость на русском
Київський метрополітен після карантину
Київський метрополітен після карантину / КП "Київський метрополітен"

Київський метрополітен 25 травня відновив свою роботу після послаблення карантину. Однак пасажирів там значно менше, аніж було в докарантинні часи.

За перший день роботи після карантину метрополітеном скористалося 310 тисяч пасажирів. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

До слова Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

Варто відзначити, що це в 4,38 раза менше за середньодобовий показник 2019 року. Такі дані наводить "Інтерфакс-Україна". У 2019 році було перевезено 495,3 мільйона пасажирів, близько 1,36 мільйона пасажирів за день.

Відновлення роботи метро в Києві: головне

У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. Він був закритий з 17 березня через карантин.

При відновленні роботи метро встановили ряд обмежень: 

  • масковий режим, 
  • пасажирам рекомендується користуватися рукавичками,
  • дотримуватися дистанції,
  • оплачувати проїзд безконтактно.

Людей без масок чи із симптомами респіраторних захворювань в метро не пускають.

коронавірус у метро профілактика

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини Києва Карантин в Україні 2020 Метро
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
сьогодні , 22:00 Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
Уляна Супрун
Щоб не повторився Кагарлик: як не стати жертвою поліції
сьогодні , 21:49 Щоб не повторився Кагарлик: як не стати жертвою поліції
Ірина Буртик
Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
25 травня , 21:11 Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
Тетяна Панасюк