Скільки пасажирів проїхалися в київському метро в перший день після відкриття

Київський метрополітен 25 травня відновив свою роботу після послаблення карантину. Однак пасажирів там значно менше, аніж було в докарантинні часи.

За перший день роботи після карантину метрополітеном скористалося 310 тисяч пасажирів. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

До слова Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

Варто відзначити, що це в 4,38 раза менше за середньодобовий показник 2019 року. Такі дані наводить "Інтерфакс-Україна". У 2019 році було перевезено 495,3 мільйона пасажирів, близько 1,36 мільйона пасажирів за день.

Відновлення роботи метро в Києві: головне

У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. Він був закритий з 17 березня через карантин.

При відновленні роботи метро встановили ряд обмежень:

масковий режим,

пасажирам рекомендується користуватися рукавичками,

дотримуватися дистанції,

оплачувати проїзд безконтактно.

Людей без масок чи із симптомами респіраторних захворювань в метро не пускають.