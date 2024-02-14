Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" сплатила до бюджету понад 7 мільярдів гривень

Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" у 2023 році сплатила до державного бюджету України 7,018 мільярдів гривень різного роду податків та акцизів.

З них, зокрема, акциз з виробництва склав 5,085 мільярдів гривень, акциз 5% – 414 мільйонів гривень, ПДВ до бюджету – 835 мільйонів гривень, податок на прибуток – 147 мільйонів гривень, податки на зарплату – 82 мільйони гривень.

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Група компаній увійшла у п'ятірку найбільших платників податків у галузі

Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" увійшла у п'ятірку найбільших платників галузі, в яку входять зокрема такі підприємства як Philip Morris Ukraine, Japan Tobacco International Ukraine, British American Tobacco Ukraine, "мперіал Тобакко Продакшн Україна".

Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" вже понад 5 років поспіль входить до трійки найбільших платників податків заходу України. В групі надалі працюють над модернізацією виробництва та розширенням асортименту продукції, що відтак призведе до подальшого збільшення рівня сплачених податків та акцизів до бюджетів усіх рівнів.

Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" докладає зусиль, щоб відновити та покращити свої довоєнні експортні потужності, які частково були втрачені через російську військову агресію та погіршення транспортної логістики. Крім того, ставить собі амбітне завдання налагодити стабільні поставки продукції на нові світові ринки.