Сума у понад мільярд гривень: скільки податків заплатила "Українська бронетехніка" за 2024 рік

Упродовж 2024 року "Українська бронетехніка" заплатила у держбюджет податків на суму 1 мільярд 44 мільйони гривень. Крім сплати податків, підприємство також активно долучалось до благодійних ініціатив.

Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства.

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"Для нас це рекордний показник. І він свідчить насамперед про те, що ми зростаємо та розвиваємося. А також про те, що вітчизняна оборонка, яка помітно зросла за цей рік, стає опорою для економіки, сплачуючи рекордні суми до бюджету. В нинішніх умовах кожна перерахована гривня – це більше зброї та техніки для наших військових", – заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Також за його словами, ТОВ "Українська бронетехніка" у 2024 році, попри реалізацію значних інвестиційних проєктів з розширення виробництва та освоєння нових продуктів, рекордну суму витратила на благодійну допомогу – 73 мільйони гривень.

Компанія в цьому році долучалася до допомоги лікарні "Охматдит", майже 7 мільйонів гривень виділила на підтримку різноманітних благодійних проєктів від Фондів. Втім, найбільша стаття благодійних витрат у 2024 році – на підтримку військових. Ми тісно співпрацюємо з величезною кількістю підрозділів, які експлуатують нашу продукцію, та знаємо про їхні проблеми та потреби. Саме тому в структурі благодійних витрат компанії цього року понад 50 мільйонів гривень – це кошти, за які ми придбали та передали військовим частинам озброєння, необхідне майно та обладнання,

– резюмував Бельбас