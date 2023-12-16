Ба більше, ми бачимо результат його роботи – ракети та дрони, якими Росія тероризує українські міста ледь не щоночі. Отже, як зауважив військовий експерт Андрій Крамаров 24 Каналу, питання щодо санкцій сьогодні є дуже актуальним.

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"Росіяни воюватимуть з нами до останнього патрону, а коли навіть вони закінчаться – дістануть саперні лопати й будуть з ними на нас кидатися. Тож забрати у росіян зброю – пріоритетне завдання", – наголосив військовий експерт.

Які можливості ВПК Росії

Щомісяця російські загарбники можуть виготовляти близько 100 – 120 ракет різного типу. Мовиться про ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Кинджал", "Калібри", Х-55, Х-101 та інші типи стратегічного озброєння.

Крім того, окремо варто виділити виробництво ракет до комплексу С-400, яким Росія 11 та 13 грудня атакувала Київ. А також спільне з Іраном виробництво дронів "Шахед", які є досить дешевими у виробництві, тому Росія активно застосовує їх замість дорогих ракет.

Важливо! У Головному управлінні розвідки повідомляли, що станом на листопад 2023 року Росія мала в запасі близько 870 ракет різних типів. У листопаді 2022 року ворог мав приблизно такий самий запас озброєння, що може свідчити про те, що росіянам вдалося налагодити виробництво.

Що відомо про санкції проти Росії