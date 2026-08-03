Майже пів мільйона: Повітряні сили розповіли про збиті цілі з початку повномасштабної війни

Повітряні сили ЗСУ з перших хвилин повномасштабного вторгнення стали на захист українського неба й за понад 4 роки знищили близько пів мільйона російських повітряних цілей.

До Дня Повітряних сил військові підбили підсумки своєї роботи, яку вони виконують у надскладних умовах, під масованими ракетними та авіаційними ударами.

Що відомо про збиті за час повномасштабної війни цілі?

Насамперед у ПС зауважили, що тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника – це результат професіоналізму, мужності й самопожертви.

Так, щоденно льотчики, радіотехнічні підрозділи, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв'язку та забезпечення виборюють перевагу над ворогом у небі.

Із 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною України знищено понад 445 000 повітряних цілей:

•91 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

•794 крилаті ракети "Калібр";

•2809 крилатих ракет Х-101 (Х-555/Х-55);

•13 крилатих ракет Х-22/32;

•12 протикорабельних ракет "Онікс";

•294 крилаті ракети "Іскандер-К";

•346 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;

•12 протикорабельних ракет "Циркон";

•622 керовані авіаційні ракети;

•понад 70 ракет інших типів;

•65 618 ударних БпЛА типу Shahed;

•20 286 розвідувальних БпЛА;

•10 604 БпЛА Lancet;

•342 585 інших типів БпЛА.

Кадри ефективної роботи Повітряних сил ЗСУ: дивіться відео

Окрім того, авіацією Повітряних Сил впродовж 2022 – 2026 років здійснено 38 367 літаковильотів, зокрема 12 280 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ і ще 21 524 – на винищувальне авіаційне прикриття.

"За роки повномасштабної війни авіацією Сил оборони України знищено понад 12 000 повітряних цілей, уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", – йдеться у повідомленні ПС.

Там також зауважили, що пам'ятають полеглих побратимів, пишаються тими, хто залишається в строю і продовжує бій. "Дякуємо кожному, хто тримає небо", – резюмували у Повітряних силах.

Зазначимо, що Володимир Зеленський привітав захисників українського неба з Днем Повітряних Сил ЗСУ та відзначив внесок льотчиків, ППО, зенітників, мобільних вогневих груп, радіотехнічних підрозділів та інженерів.

За його словами, українські Повітряні Сили значно посилилися й сьогодні мають один із найпотужніших повітряних щитів у Європі, попри постійні атаки Росії ракетами та дронами.