Держстат назвав кількість українців, які у першому кварталі 2020 року працювали без трудової книжки. Кожен п’ятий не був влаштований на роботі офіційно.

Кількість неформально зайнятого населення віком 15 – 70 років у першому кварталі 2020 року становила 3 мільйони 404 тисячі людей, інформує Державна служба статистики України.

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Це 20,6% від загальної чисельності працюючих українців цього віку,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, неформально зайняті українці

працювали за наймом – 1 мільйон 510 тисяч людей;

не за наймом – 1 мільйон 894 тисячі.

За останній квартал кількість українців, які працюють без трудової книжки, зменшилася на 1,6%. У 2019 році таких було 3 мільйони 460,4 тисячі.

Зверніть увагу! Кількість зайнятого населення у I кварталі 2020 року у віці 15 – 70 років становила 16,5 мільйонів людей, а безробітних – 1,5 мільйона.

Ситуація з безробіттям в Україні