Скільки українців працюють без трудової книжки
Держстат назвав кількість українців, які у першому кварталі 2020 року працювали без трудової книжки. Кожен п’ятий не був влаштований на роботі офіційно.
Кількість неформально зайнятого населення віком 15 – 70 років у першому кварталі 2020 року становила 3 мільйони 404 тисячі людей, інформує Державна служба статистики України.
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Це 20,6% від загальної чисельності працюючих українців цього віку,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, неформально зайняті українці
- працювали за наймом – 1 мільйон 510 тисяч людей;
- не за наймом – 1 мільйон 894 тисячі.
За останній квартал кількість українців, які працюють без трудової книжки, зменшилася на 1,6%. У 2019 році таких було 3 мільйони 460,4 тисячі.
Ситуація з безробіттям в Україні
- У червні 2020 року ситуація на ринку праці дещо стабілізувалась.
- За період карантину Державна служба зайнятості допомогла працевлаштувати 156 тисяч людей.