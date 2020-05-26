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Скільки українців влізли у борги через карантин: інфографіка

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Майже 6% українців мають великі борги
Майже 6% українців мають великі борги / slk.kh.ua

Понад 50% українці за період карантину не мають жодних боргів, а невеликі борги з’явились у 24%.

Через пандемію країни ввели карантин і майже у 6% українців з’явились великі борги з початку карантину – повідомляє 24 канал, за даними всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводилось у травні.

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У кого з українців з’явились борги під час карантину

  • великі борги – 5,7%;
  • невеликі – 24%;
  • не мають боргів – 59,7%;
  • 8,3% самі давали у борг;
  • 2,3% опитаних не визначились із відповіддю про власні борги.

Чи з'явилися в українців борги за час карантину / інфографіка 24 канал
Чи з'явилися в українців борги за час карантину / Інфографіка 24 каналу

Найбільше, великі борги з'явились у людей віком від 30 до 39 років – понад 10%, а ось найменше – це у громадян вікової категорії 60+ (1,2%). 

У селі давали в борг – 13% опитуванних, коли в місті – 7%. Також з початку карантину великі борги з'явились у мешканців міста – понад 6%, а в селі менше 4%. 

Дослідження проводилось компанією Active Group з 10 по 12 травня 2020 року. Загалом опитано 1523 респонденти.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Гроші Карантин в Україні 2020 Інфографіка
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