Скільки українців влізли у борги через карантин: інфографіка
Понад 50% українці за період карантину не мають жодних боргів, а невеликі борги з’явились у 24%.
Через пандемію країни ввели карантин і майже у 6% українців з’явились великі борги з початку карантину – повідомляє 24 канал, за даними всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводилось у травні.
Читайте також Скільки зекономили та на чому втратили через карантин в Україні: пояснення експертки
У кого з українців з’явились борги під час карантину
- великі борги – 5,7%;
- невеликі – 24%;
- не мають боргів – 59,7%;
- 8,3% самі давали у борг;
- 2,3% опитаних не визначились із відповіддю про власні борги.
Чи з'явилися в українців борги за час карантину / Інфографіка 24 каналу
Найбільше, великі борги з'явились у людей віком від 30 до 39 років – понад 10%, а ось найменше – це у громадян вікової категорії 60+ (1,2%).
У селі давали в борг – 13% опитуванних, коли в місті – 7%. Також з початку карантину великі борги з'явились у мешканців міста – понад 6%, а в селі менше 4%.
Дослідження проводилось компанією Active Group з 10 по 12 травня 2020 року. Загалом опитано 1523 респонденти.