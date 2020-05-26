Скільки українців влізли у борги через карантин: інфографіка

Понад 50% українці за період карантину не мають жодних боргів, а невеликі борги з’явились у 24%.

Через пандемію країни ввели карантин і майже у 6% українців з’явились великі борги з початку карантину – повідомляє 24 канал, за даними всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводилось у травні.

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У кого з українців з’явились борги під час карантину

великі борги – 5,7%;

невеликі – 24%;

не мають боргів – 59,7%;

8,3% самі давали у борг;

2,3% опитаних не визначились із відповіддю про власні борги.



Чи з'явилися в українців борги за час карантину / Інфографіка 24 каналу

Найбільше, великі борги з'явились у людей віком від 30 до 39 років – понад 10%, а ось найменше – це у громадян вікової категорії 60+ (1,2%).

У селі давали в борг – 13% опитуванних, коли в місті – 7%. Також з початку карантину великі борги з'явились у мешканців міста – понад 6%, а в селі менше 4%.

Дослідження проводилось компанією Active Group з 10 по 12 травня 2020 року. Загалом опитано 1523 респонденти.