Скільки українців вважають, що війну на Донбасі розпочала Україна: соцопитування
На сьогодні 21,3% українців вважають, що війну на Донбасі почали український уряд та олігархи. Водночас 60,3% переконані, що це зробила Росія.
При цьому 18,4% опитаних не визначилися з відповіддю про те, хто розпочав війну на Донбасі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ГО "Детектор медіа".
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В яких регіонах України люди вважають, що у війні на Донбасі винна Росія
- У західному макрорегіоні – 92%,
- в центральному – 70%,
- у південному – 36%,
- у східному – 29%.
В яких регіонах люди вважають, що у війні на Донбасі винна Україна
- Частка тих, хто вважає відповідальним український уряд та олігархів, на сході найвища – 44%,
- на півдні – 25%,
- у центрі – 16%,
- на заході – 2%.
- Найбільше із відповіддю не визначилися на півдні – 39%.
Думка українців про Революцію Гідності
- За даними соцопитування, 54,1% респондентів вважають, що події на Майдані – це "Революція Гідності, справедливе повстання народу проти авторитарної влади".
- На заході таку думку поділяють 87%,
- у центрі – 64%,
- на півдні та сході – по 23%.
Скільки українців вваєають події на Майдані держпереворотом
- 30,7% опитаних зазначили що, це "незаконний державний переворот, захоплення влади групою озброєних людей".
- На сході так відповіли 56%,
- на півдні – 50%,
- у центрі – 23%,
- на заході – 6%.
- 15,2% – не змогли відповісти на це запитання.
За віком найбільше тих, хто вважає Майдан Революцією гідності, серед респондентів від 18 до 29 років. Серед опитаних від 60 років 38% вважають Майдан переворотом.
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Звідки українці беруть інформацію
Згідно з дослідженням, українське телебачення (загальнонаціональні канали) залишаються основним джерелом інформації – для 75% опитаних.
- Соціальні мережі – для 44,1%,
- українські інтернет-ЗМІ – для 26,9%,
- родичі, друзі, сусіди, колеги по роботі, знайомі – 23,4%,
- месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) – 11,4%,
- українське радіо (загальнонаціональні станції) – 8,8%,
- місцеве телебачення – 8,8%,
- українські газети (загальнонаціональні видання) – 7,7%,
- місцеві інтернет-ЗМІ – 5,9%,
- російське телебачення – 5,6%.
На запитання, "наскільки важливо для вас знати власників медіа, які ви дивитеся, слухаєте, читаєте", 9,2% зазначили "дуже важливо", 29% – "певною мірою важливо", 21,9% – "скоріше не важливо", 32,1% – "зовсім не важливо", 7,9% – "важко відповісти".