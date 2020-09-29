На сьогодні 21,3% українців вважають, що війну на Донбасі почали український уряд та олігархи. Водночас 60,3% переконані, що це зробила Росія.

При цьому 18,4% опитаних не визначилися з відповіддю про те, хто розпочав війну на Донбасі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ГО "Детектор медіа".

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В яких регіонах України люди вважають, що у війні на Донбасі винна Росія

У західному макрорегіоні – 92%,

в центральному – 70%,

у південному – 36%,

у східному – 29%.

В яких регіонах люди вважають, що у війні на Донбасі винна Україна

Частка тих, хто вважає відповідальним український уряд та олігархів, на сході найвища – 44%,

на півдні – 25%,

у центрі – 16%,

на заході – 2%.

Найбільше із відповіддю не визначилися на півдні – 39%.

Думка українців про Революцію Гідності

За даними соцопитування, 54,1% респондентів вважають, що події на Майдані – це "Революція Гідності, справедливе повстання народу проти авторитарної влади".

На заході таку думку поділяють 87%,

у центрі – 64%,

на півдні та сході – по 23%.

Скільки українців вваєають події на Майдані держпереворотом

30,7% опитаних зазначили що, це "незаконний державний переворот, захоплення влади групою озброєних людей".

На сході так відповіли 56%,

на півдні – 50%,

у центрі – 23%,

на заході – 6%.

15,2% – не змогли відповісти на це запитання.

За віком найбільше тих, хто вважає Майдан Революцією гідності, серед респондентів від 18 до 29 років. Серед опитаних від 60 років 38% вважають Майдан переворотом.

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Звідки українці беруть інформацію

Згідно з дослідженням, українське телебачення (загальнонаціональні канали) залишаються основним джерелом інформації – для 75% опитаних.

Соціальні мережі – для 44,1%,

українські інтернет-ЗМІ – для 26,9%,

родичі, друзі, сусіди, колеги по роботі, знайомі – 23,4%,

месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) – 11,4%,

українське радіо (загальнонаціональні станції) – 8,8%,

місцеве телебачення – 8,8%,

українські газети (загальнонаціональні видання) – 7,7%,

місцеві інтернет-ЗМІ – 5,9%,

російське телебачення – 5,6%.

На запитання, "наскільки важливо для вас знати власників медіа, які ви дивитеся, слухаєте, читаєте", 9,2% зазначили "дуже важливо", 29% – "певною мірою важливо", 21,9% – "скоріше не важливо", 32,1% – "зовсім не важливо", 7,9% – "важко відповісти".