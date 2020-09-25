Від початку 2020 року на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського Держуправління справами витратило майже 14 мільйонів гривень.

Про такі дані свідчить єдиний вебпортал використання публічних коштів.

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Скільки коштували перельоти президента?

Найдорожчим був рейс "Київ – Цюріх – Тель-Авів – Київ". Саме на цей маршрут в січні 2020 витратили понад 2,5 мільйона гривень.



Найдорожчий переліт Зеленського / Скриншот spending.gov.ua

Ще в понад 1 мільйон гривень обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому 2020 року.



Переліт на конференцію в Мюнхені / Скриншот spending.gov.ua

А вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч з Папою Римським склала 998 тисяч гривень.



Перельіт до Риму / Скриншот spending.gov.ua

Довідка. Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна". Воно перебуває в управлінні Державного управління справами.